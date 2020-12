Memo Rojas protagoniza Become Who You Are de Claro video ⚡

Become Who You Are es el nuevo documental de Claro video que narra la emocionante vida de cuatro pilotos de carreras, incluido el mexicano Memo Rojas.

La vida de cuatro pilotos de carreras durante las famosas 24 Horas de Le Mans fueron documentadas en este especial que llega a Claro video. Become Who You Are es el título de este fascinante documental, el cual cuenta con la participación de Memo Rojas, reconocido piloto mexicano de Escudería Telmex Telcel; compartiendo créditos con Scott Dixon, Bruno Senna y Jules Gounon.

Cuatro historias, cuatro pilotos y una carrera

Una de las carreras más icónicas de la historia del automovilismo mundial: las 24 Horas de Le Mans, es el escenario de esta emocionante serie documental.

Become Who You Are narra todo aquello que implica competir en uno de los deportes más atrevidos; desde la preparación hasta la alta exigencia de la competencia, pasando por aspectos importantes de la vida personal de cada piloto.

Si lo tuyo es vivir #AMáximaVelocidad, Become Who You Are es para ti y lo puedes disfrutar a través de Claro video, disponible en toda América Latina; aprovechando que a partir del Plan Telcel Max Sin Límite 3000, la suscripción es gratis.

Porque aún #TienesMuchoQueVer, este documental es algo que no te puedes perder.

“En Claro video estamos orgullosos de presentar Become Who You Are y estamos encantados de darlo a conocer de la mano de Memo Rojas, sin duda será un contenido bien recibido por nuestros usuarios.” mencionó Alberto Islas, Director General de Claro video.

Memo Rojas, un orgullo mexicano del automovilismo

Con más de 25 años de carrera, Guillermo “Memo” Rojas Jr. es orgullo mexicano al formar parte de Become Who You Are; compartiendo su experiencia al haber participado en las 24 Horas de Le Mans a lado de reconocidos pilotos mundiales.

“Me siento muy orgulloso de que por fin se estrene nuestro documental Become Who You Are; una producción que se filmó en 2019, en la que a través de los ojos de nosotros cuatro se cuenta lo que es vivir, prepararse, llegar a correr las 24 Horas de Le Mans desde diferentes perspectivas. (…) Espero que les guste mucho. Yo lo disfruté mucho. Será un gran honor compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en este gran deporte.”

Memo Rojas ha demostrado una vez más su amor por el automovilismo y su talento nato al deporte. Así que el piloto de Escudería Telmex Telcel está sumando un logro más a su carrera con Become Who You Are, una producción que se filmó en 2019 y que hoy ya está disponible para todos los amantes del automovilismo. 😉

