Los 10 shows de medio tiempo más memorables del Súper Domingo

Este domingo se vivirá uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Súper Domingo, en donde Tampa Bay y Kansas City se enfrentarán para ganar el título como el campeón de la temporada. Sin duda, una de las finales más apasionantes del deporte, en donde los más aficionados aprovechan para apoyar a sus equipos favoritos, mientras que los amantes de la música disfrutan del espectacular show de medio tiempo.

En esta ocasión, The Weeknd, uno de los más grandes artistas del momento, será el encargado de brindar el espectáculo de medio tiempo; por lo que las expectativas de vivir un show increíble son demasiado altas. Disfrútalo el próximo domingo 7 de febrero contratando Fox Sports con cargo a tu factura Telcel por Claro video.

Pero claro está que antes de The Weeknd existe una larga lista de artistas que han hecho del medio tiempo una tradición de cada año. Aquí te mostramos los mejores.

10 de los mejores shows de medio tiempo del Súper Domingo

1.Michael Jackson (1993)

El rey del pop fue el primero en iniciar la presentación de grandes artistas durante el Súper Domingo; por lo que su participación fue más que espectacular. Utilizando dobles idénticos y bailarines profesionales, Michael Jackson se ganó al público desde el primer momento, al permanecer inmóvil durante 90 segundos para después interpretar temas clásicos como Jam, Billie Jean y Black or White.



2. Aerosmith, Britney Spears, N’Sync, Nelly & Mary J. Blige (2001)

Prácticamente los más grandes representantes de la música de los 90 estuvieron presentes en este show de medio tiempo; cuando Britney Spears y Justin Timberlake eran la pareja del momento y Aerosmith sonaba en todas las radios. Este show marcó el inicio de una nueva época y motivó a más artistas a sumarse al espectáculo.

3. The Rolling Stones (2006)

No existe escenario en el cual The Rolling Stones se niegue a presentarse, por esa razón uno de los más espectaculares shows de medio tiempo fue cuando ellos asistieron, demostrando por qué son una leyenda de la música rock. Los Stones nacieron para los escenarios grandes, y no hay nada más grande que el Súper Domingo.

4. Prince (2007)

Uno de los momentos más icónicos de esta lista es sin duda cuando Prince salió al escenario durante el medio tiempo; en donde a pesar de que hubo una lluvia torrencial, la leyenda del rock cautivó a todo el público con su excelente repertorio de canciones, entre las que incluyó Let’s go crazy y Best of you.

5. Black Eyed Peas (2011)

A inicios de la década pasada, los Black Eyed Peas eran la sensación; canción que lanzaban, canción que se convertía en todo un éxito. Por tal motivo, su espectáculo de medio tiempo fue uno de los más sorprendentes, pues tuvieron de invitados a Slash y Usher, así como a un gran grupo de bailarines que acompañaron el juego de luces.

6. Madonna (2012)

Así como el rey del pop, la reina del pop también tuvo su oportunidad de brillar en el Súper Domingo y vaya que lo logró. En su espectáculo de medio tiempo tuvo de invitados a Ceelo Green y LMFAO, en donde Madonna salió disfrazada de Cleopatra al lado de un coro gospel, y sin duda, lo mejor fue el increíble vestuario inspirado en las porristas del deporte.

7. Beyoncé (2013)

Increíbles coreografías, una gran voz y un equipo de bailarines fueron suficiente para que indudablemente Beyoncé perteneciera a esta lista; quien desde hace mucho se ha convertido en la favorita de Estados Unidos, por lo que su show de medio tiempo también es uno de los más queridos. Verla bailar Single Ladies al lado de Destiny’s Child fue lo mejor de aquella noche.

8. Bruno Mars (2014)

A pesar de que muchos no estaban convencidos de la participación de Bruno Mars en el medio tiempo del Súper Domingo, el mismo cantante y bailarín se encargó de demostrar que tenía todo el potencial; sacando a relucir sus mejores canciones y pasos de baile realmente inolvidables. Sin mencionar que su colaboración con los Red Hot Chilli Peppers fue fascinante. No por nada Bruno Mars y Beyoncé fueron nuevamente invitados al lado de Coldplay.



9. Katy Perry (2015)

Para todos aquellos que viven enamorados de la hermosa Katy Perry, su presentación del medio tiempo fue justo lo que necesitábamos; las mejores canciones de toda su carrera, increíbles vestuarios y tiburones bailando fueron lo mejor de la noche.

10. Lady Gaga (2017)

Ver a una famosa cantante saltando desde el techo del estadio fue más que suficiente para creer que Lady Gaga brindaría uno de los espectáculos de medio tiempo más asombrosos de todos los tiempos; en donde interpretó varios de sus grandes hits como Born this way y Telephone, cerrando con una gran presentación de Bad Romance.

Evidentemente en esta lista no puede faltar la más reciente participación de Shakira y Jennifer Lopez, quienes pusieron en alto el poder latino con grandes éxitos, coreografías y movimiento de caderas.



Este 2021 es turno de The Weeknd con grandes artistas invitados. Así como vivir de un Súper Domingo con el mejor sabor de KFC con CírculoAzul Telcel, el cual te da un cupón para obtener 10 Piezas + Puré Familiar + 2 Bísquets originales por $212. ¡Consigue tu cupón aquí!

Así que dinos, ¿estás listo para vivir un Súper Domingo como ningún otro?

