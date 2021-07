Las 8 grandes sorpresas de la inauguración de los Juegos 2020

By

Nadie dudaba que la inauguración de los Juegos 2020 en Tokio serían algo memorable, llena de tecnología, música y cultura. Todo resultó como se esperaba; Japón demostró una vez más ser una nación representativa en el mundo de la tecnología, los videojuegos y que posee mentes brillantes que lograron una increíble presentación.

La inauguración de los Juegos 2020 en Tokio dio inicio a las 6 am (hora de México), de la cual perdurarán momentos emblemáticos en la historia deportiva. Pero no te preocupes, si no pudiste estar presente, aquí te compartimos las ocho sorpresas con las que Tokio dio inicio al gran evento mundial.

Drones y videojuegos entre las grandes sorpresas de la inauguración de los Juegos 2020

1. Canciones de videojuegos que sonaron durante la inauguración

Durante el desfile de los atletas y sus delegaciones sonaron de fondo varias canciones representativas del país nipón.

En total fueron 19 temas diferentes, con los cuales Tokio aprovechó para recordarle al mundo que son la nación número uno en la creación de videojuegos. Entre dichos temas sonaron algunos de Dragon Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, Sonic, Kingdom Hearts, entre otros.

Argentina very much providing a party atmosphere #Olympics pic.twitter.com/HacfQwEApm — Scott Bryan (@scottygb) July 23, 2021

2. Los pictogramas de cada disciplina

Otro de los momentos más significativos y divertidos de la inauguración fue el uso de pictogramas para representar todas y cada una de las disciplinas que estarán compitiendo durante las próximas dos semanas.

La presentación consistió en una coreografía muy entretenida en donde no más de tres personas recrearon cada pictograma a la perfección.

¡LO MEJOR DE LA CEREMONIA! ❤️🤩👏 Con pictogramas, mismos que nacieron en los Juegos de Tokyo 1964, presentan los deportes olímpicos. ESPECTACULAR #VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/udT9MgsnfN pic.twitter.com/9uzzt52G3P — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 23, 2021

3. Una presentación aérea con más de 1,500 drones

No cabe duda que Tokio es pionero en tecnología e innovación, y la prueba de ello fue que usaron 1824 drones para darle vida al planeta Tierra con la canción Imagine de John Lennon. Un espectáculo que muchas personas pudieron apreciar desde lo lejos.

Además, artistas como Alejandro Sanz, John Legend y Keith Urban acompañaron el clásico tema del exbeatle con un mensaje de esperanza y unidad.

¡SORPRESA EN #Tokyo2020! 🎤🙌🏼@AlejandroSanz y @johnlegend fueron los artistas internacionales que interpretaron la canción Imagine de John Lennon en la Ceremonia de Inauguración.#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/udT9MgsnfN pic.twitter.com/zz02jeqmgE — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 23, 2021

4. Naomi Osaka y el pebetero olímpico

La tenista japonesa Naomi Osaka fue la encargada de encender la llama olímpica de Tokio, luego de un breve recorrido por distintos relevos conformados por exdeportistas nipones famosos, personal de salud en primera línea contra el Covid-19, una atleta paralímpica y jóvenes promesas de Japón.

¡SE ENCIENDE LA LLAMA OLÍMPICA! ❤️🔥🇯🇵 Nacida en Japón de padre haitiano, Naomi Osaka es la encargada de en encender el fuego en el Estadio Nacional. COMIENZA #Tokyo2020#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/udT9MgsnfN pic.twitter.com/uF3Ioq1OD8 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 23, 2021

5. Orgullo mexicano: Gaby López y Rommel Pacheo

Uno de los momentos más esperados por los mexicanos fue ver desfilar a la delegación de atletas que este año representarán a México ante el mundo, encabezados por Rommel Pacheco y Gaby López, quienes fueron los abanderados durante el desfile.

La alegría de los deportistas mexicanos se hizo presente desde antes del desfile, cuando entonaron el clásico Cielito lindo dentro del estadio de Tokio.

“Ay, ay, ay, canta y no llores” ❤️🇲🇽🎶 #VamosConTokyo No pudo haber mejor entrada que la de @Rommel_Pacheco en #Tokyo2020 cantando el ‘Cielito Lindo’ pic.twitter.com/cuBvjeXaMx — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 23, 2021

6. Uniformes de México con bordados de Oaxaca

Los deportistas mexicanos desfilaron portando un hermoso traje azul con bordados oaxaqueños. Cada uniforme fue una pieza única, los cuáles tenían un distintivo del Itsmo de Tehuantepec, una de las regiones con mayor riqueza cultural de Oaxaca.

7. Desfile de Tonga protagonizado por Pita Taufatofua

El abanderado de Tonga, Pita Taufatofua, volvió a ser el abanderado de su nación cautivando a las millones de personas que presenciaban la ceremonia, ya que apareció con el torso descubierto, portando un emblemático atuendo de su comunidad.

Evidentemente las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, convirtiéndolo en uno de los momentos favoritos de la noche.

¡TONGO EN #Tokyo2020! 😲🇹🇴 Pita Taufatofua vuelva a desfilar con el torso desnudo, pero no sería la primera vez que lo hace, primero Rio 2016, luego Pyeongchang 2018 y ahora #Tokyo2020. Todo esto como protesta en contra del calentamiento global.

EN VIVO: https://t.co/udT9MgsnfN pic.twitter.com/AtjG5VXMRK — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 23, 2021

8. Un minuto de silencio

Los Juegos 2020 en Tokio quedarán en la memoria de todos debido a que se están realizando en un momento en el que el mundo se enfrenta a una pandemia, la cual aún sigue a pesar del esfuerzo de vacunar a la mayor cantidad de personas. Por esa razón, durante la inauguración se pidió un minuto de silencio para honrar a las personas que ya no están debido a la enfermedad.

Serán dos semanas de ardua competición en donde cada atleta dará lo mejor de sí para subirse al podio y ganar una prestigiosa medalla, en donde sin duda no puedes perderte la participación del equipo mexicano, siguiendo cada detalle a través de Marca Claro y Claro Sports, estés donde estés con Telcel tienes #TokioEnTusManos.

Si disfrutaste de la inauguración, ¿cuál otro momento agregarías a esta lista de sorpresas? 😍

