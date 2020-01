Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero

La tarde de este domingo, una noticia ha conmocionado al mundo, diversos medios internacionales reportan la muerte de la gran leyenda del basquetbol, Kobe Bryant, luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en Calabasas, California.

Kobe Bryant, quien fuera la estrella de Los Angeles viajaba con tres acompañantes a bordo de su avión privado, además del piloto. La noticia confirmada por el Departamento de Sheriffs de Los Angeles menciona: «Cinco personas murieron, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero de Calabasas».

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.

Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020