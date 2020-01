La patinadora Luisa Wilson se convirtió en la primera atleta mexicana en ser medallista olímpica en la historia de los deportes invernales. Su esfuerzo la llevó a ganar el oro con el equipo amarillo de hockey sobre hielo 3×3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausana 2020, en Suiza.

Tener una medalla de oro alrededor del cuello es una sensación increíble y genial para México, pero esta es una victoria para un equipo de diferentes naciones y eso me encanta: #LuisaWilson#Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/CUHa3r1s56 — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) January 15, 2020

También puedes leer: El famoso Super Saiyajin será embajador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

¡La victoria!

La atleta mexicana vive en Canadá y conquistó la Final con el equipo amarillo de hockey sobre hielo 3×3 al imponerse 6-1 al equipo negro.

«Estoy muy orgullosa de que estoy representando a México, es lo mejor. Este es el mejor sentimiento que he tenido en mi vida. Toda mi vida me he preparado para este momento», declaró Wilson a la Federación Deportiva de México de hockey sobre hielo.

Histórica medalla de oro ganada por #LuisaWilson en hockey sobre hielo mixto 3×3 en los JOJ de Invierno #Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/66NGxCPj6f — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) January 15, 2020

El equipo amarillo estuvo integrado por la mexicana Luisa Wilson, la belga Anke Steeno, la española Eva Aizpurua, la francesa Ludmilla Bourcet, la italiana Elissa Innocenti, Katya Blong de Nueva Zelanda, Iris Van Houten de Holanda, Zuzana Trnkova de República Checa, Seoyoon Shin de Corea del Sur, Leonie Bottcher de Alemania, Nora Pollestad de Noruega, Nubya Aeschlimann de Suiza y Magdalena Luggin de Austria.

También puedes leer: Oso panda: la mascota de los Olímpicos de Invierno 2022 de Beijing

Aunque la presea dorada no cuenta para la delegación nacional, si no para la de equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud bajo la bandera olímpica, esta medalla llena de orgullo a México. ¡Felicidades!

Si tú eres amante de los deportes, alístate para no perder detalle de los Juegos Olímpicos Tokio y disfruta de toda la emoción y adrenalina de las competencias desde Claro Sports y Claro video en conjunto con Marca Claro, que de forma gratuita tendrán para ti toda la actividad del evento en su canal de YouTube.

Ahora ve: