Guía para entender el Futbol Americano y disfrutar del Super Domingo

El Futbol Americano puede llegar a ser realmente apasionante, por ello hay miles de fanáticos alrededor del mundo que siguen el minuto a minuto de los partidos. El domingo 2 de febrero se celebrará el Super Domingo, donde se enfrentarán los equipos de San Francisco y Kansas City.

Nunca es tarde para sumergirte en el mundo del deporte, así que si quieres disfrutar este gran día con tus amigos pero aun tienes muchas dudas sobre los puntos y jugadas, aquí te dejamos una guía para aprender el Futbol Americano.

Guía para entender un partido de Futbol Americano

Duración

El juego en realidad dura una hora, dividida en 4 cuartos de 15 minutos cada uno y existen pausas a lo largo del juego: una, después del segundo y otra después del cuarto.

Por lo que el partido puede prolongarse hasta por 3 horas debido a la frecuencia con que el juego se detiene por faltas, avances, retrocesos y revisiones de las jugadas.

Jugadores

Cada equipo se conforma por 11 jugadores. Un equipo jugará en la ofensiva (los que se encargan de hacer puntos) y el otro en la defensiva (los que se encargan de evitar que les anoten puntos).

Por ejemplo, en la ofensiva hay: 1 quaterback, 2 ends o alas cerradas, 5 linieros, 2 receptores, 1 corredor y 1 full back.

Cómo inicia

Antes de cada partido se tira un “volado” para que el equipo que gane el volado, elija si patea o recibe el balón (ofensa o defensa); el equipo que pierda elige su cancha.

Todas las jugadas empiezan desde la “línea de golpeo” (scrimmage), donde se forman los dos equipos. El balón se coloca en el campo y el jugador denominado “centro” es quien inicia el saque, bajo las órdenes del “quarterback” o mariscal de campo.

El equipo defensivo da comienzo al partido con una patada (kickoff) desde la yarda 30 para que así los atacantes atrapen el balón y comiencen su serie ofensiva.

Rol de cada jugador

Entre los 11 jugadores de cada equipo, se encuentra un mariscal de campo (quarterback), quien es el que lanza el balón o se lo cede a un compañero (corredor) para realizar una jugada que puede terminar en una anotación.

Los linieros ofensivos son los elementos de mayor peso y estatura que lo protegen al establecer un ‘muro’ frente a los defensivos del rival que buscarán taclear a este último. No menos importantes es el trabajo de los receptores, que buscan siempre una posición libre para ser una opción de conexión para el quarterback.

Campo

El campo tiene una longitud de 100 yardas, fraccionado por líneas trazadas de forma horizontal cada cinco, lo que la da una apariencia de parrilla, por eso el nombre de «emparrillado».

Yardas

En cada jugada se busca avanzar 10 yardas. Cuando el equipo avanzan 10 yardas, o más-, se consigue el famoso “Primer down” o “Primera y diez”, que significa la primera oportunidad para avanzar otras diez yardas.

Los equipos sólo tienen cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas y conseguir otro down (posesiones), ya sea mediante pases o carreras; cuando un equipo no avanzó las diez yardas en sus primeras tres posesiones, utiliza la cuarta para dar una patada de despeje a la pelota. Así, aunque pierde la posesión, se asegura que el rival comience la suya lo más lejos posible. El equipo rival al obtener el balón obtiene sus primer down e inicia su serie ofensiva.

Puntos

Touchdown: Da 6 puntos y es cuando el equipo recorre el terreno de juego y logra que un jugador llegue a la zona de anotación con el balón, sin que el balón toque el suelo o alguno de sus pies pise fuera del campo, o con sólo romper el plano imaginario de la zona de anotación con el balón.

Puntos extras: Los equipos tienen dos opciones: Punto extra, que es cuando patean el balón y tiene que entrar en los postes, su valor es de 1 punto, o una conversión, que consiste en realizar otra jugada e intentar conseguir 2 puntos más.

Gol de campo: Da 2 puntos, en este el pateador tiene que meter el balón en el poste. Da 3 puntos.

Safety: Es una anotación, cuyo valor es de dos puntos. Cuando detienen a un jugador de la ofensiva en su propia zona de anotación. Es el único modo de que un equipo que no tiene la posesión del balón anote puntos.

Pases

Pase completo: Se considera un pase completo cuando el receptor atrapa el balón completamente y lo asegura dentro del campo. Puede tener los dos pies dentro al mismo tiempo o si salta para recibir un pase es válido que sus dos pies toquen el campo juntos o a destiempo, pero siempre y cuando ambos lo hayan hecho tras recibir el pase. En este caso, la jugada continúa hasta que el jugador sea detenido o salga del terreno de juego.

Pase incompleto: Se le llama pase incompleto a todo aquel balón que toca el suelo sin ser recibido por jugador alguno o bien, tratando de ser recibido, nunca llega a ser asegurado completamente por el receptor y cae al suelo o sale del campo sin que el receptor lo agarre convincentemente. Si un receptor recibe el balón pero no está con ambas plantas de los pies dentro del terreno de juego, se considera pase incompleto y en ese instante toda la jugada se invalida.

Cambio de posesión

El partido lo gana quien comete menos errores, para esto hay que evitar perder el balón, hay dos formas principales de perder la posesión de éste, por “Intercepción” o “Balón suelto” (fumble),

La «Intercepción» o un pase interceptado es aquél en que el mariscal de campo (el que avienta la pelota) lanza un pase y un jugador del otro equipo se lo roba en el aire. Mientras que un «Balón suelto» es cuando el balón se les cae de las manos a un jugador y otro del lado contrario (jugador rival) lo recupera.

El ganador

Gana el equipo que obtenga más puntos, sin embargo, en caso de un empate al finalizar el tiempo regular, se tiene que recurrir a tiempo extra (15 minutos aprox.). En esos minutos el equipo que anote primero un touchdown, gol de campo o un safety, es quien gana el juego y a quien se le entrega el trofeo.

