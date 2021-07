Gaby López, la promesa mexicana que brillará en Tokio

By

La golfista mexicana Gaby López, quien ocupa el lugar número 64 en la clasificación mundial del golf femenino y quien recientemente quedó en tercer lugar del torneo Volunteers of America, fue elegida como abanderada de México para la inauguración de la competición deportiva mundial más importante de todas, una labor que hará al lado del clavadista Rommel Pacheco.

La selección de Gaby López como portaestandarte en Tokio 2020 la dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano a través de sus redes sociales, orgullosos de la trayectoria de la golfista y mostrando todo el apoyo a los atletas mexicanos que darán lo mejor de sí por una medalla.

“El Comité Ejecutivo del COM (Comité Olímpico Mexicano) designó a la golfista Gaby López y al saltador Rommel Pacheco como abanderados de la delegación mexicana que participará en los próximos JJ. OO.”, fueron las palabras del COM en redes sociales.

Gaby López, lista para poner en alto a México

Estos serán los segundos JJ. OO. de Gaby López, tras competir en Río de Janeiro en 2016, justa en la que terminó en el lugar 31. Sin embargo, con dos victorias en su carrera en el tour Ladies Professional Golf Association en Estados Unidos, López posee toda la seguridad y experiencia para subir al podio en Tokio durante el torneo de golf, el cual se disputará del 4 al 7 de agosto en el Club Campo Kasumigaseki.

Gaby López considera que tanto ella como Abraham Ancer y el resto del equipo golfista mexicano que se presentará en la competencia, tienen todo para triunfar, y que incluso no le extrañaría que todos pudieran obtener una medalla.

“Siempre he pensado que este equipo tiene toda la capacidad y potencial para regalarle a México una medalla, incluso creo que tenemos el potencial de no solo dar una medalla, sino pensar en cuatro, tenemos la experiencia y sabemos lo que es ganar bajo presión en las ligas mayores.”

“Voy a ser la mujer más feliz del mundo…”

A Gaby López llevarse la presea olímpica le hace más ilusión que ganar un torneo Major, ya que su sueño de niña era colgarse una medalla como gimnasta. Está claro que sus habilidades la inclinaron mucho más al golf, siendo una de las mejores en todo México. Sin embargo, vivir en carne propia los JJ. OO. y tener la esperanza de ganar, no se compara con nada.

“Siempre crecí con la ilusión de ser gimnasta olímpica y ahora que se da con el golf, compartir una medalla con todo el país, me pone muy contenta e ilusionada de que tenemos una posibilidad un poco más alta.”

El próximo 23 de julio será la tan esperada inauguración y la participación de Gaby López como abanderada, un orgullo que en sus propias palabras es un sueño hecho realidad.

“Por supuesto que ser abanderada es un sueño hecho realidad, yo siempre he querido y he deseado ser la abanderada de mi país, soy una persona muy apasionada y muy entregada a México (…) Voy a ser la mujer más feliz del mundo, con una sonrisa de oreja a oreja, porque es algo que he deseado mucho desde toda mi vida.”

El momento de Gaby López y los atletas mexicanos está a punto de llegar. Todas las esperanzas y los ojos estarán puestos en ellos. Así que dinos, ¿cuántas medallas crees que México logre en esta ocasión? 🏆

