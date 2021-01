¿Cómo será el Súper Domingo LV con la ‘nueva normalidad’?

Estamos a sólo unos días de poder disfrutar el Súper Domingo LV, el próximo 7 de febrero se medirán en el estadio Raymond James los Bucaneros de Tampa Bay VS Jefes de Kansas City. La pasión por el futbol americano crece cada año, sin embargo esta edición se vivirá de forma diferente bajo la ‘nueva normalidad’. Descubre cómo será este gran evento.

Anota esta fecha en tu calendario porque será una experiencia que vas a querer vivir al máximo, lo mejor es que en Telcel podrás seguir la cobertura completa, con grandes invitados, sorpresas, playlist en Claro música y mucho más que pronto te iremos contando.

El Súper Domingo LV con la ‘nueva normalidad’

¿Los equipos entrenaron con medidas de seguridad?

Así es, se tomaron todas las medidas de seguridad hasta llegar al Súper Domingo LV. Desde la segunda mitad de la temporada 2020, la organización envió un memorando a los equipos advirtiendo que se implementarían protocolos con medidas de seguridad intensos. Dentro de las que se mencionaba que las franquicias debían realizar sus reuniones vía remota o en espacios abiertos, y usar máscaras de protección durante los entrenamientos y fuera de la cancha en los partidos.

¿Habrá público en el Súper Domingo LV?

Sí, sí habrán espectadores presentes. El Raymond James Stadium tiene una capacidad de 75 mil personas, pero se adaptará a la ‘nueva normalidad’ y sólo permitirá el acceso de 22 mil aficionados, quienes deberán asistir con todas las medidas de protección para disfrutar del partido entre los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. No todos serán aficionados, ya que 7 mil 500 serán personal de salud.

¿Hay boletos a la venta?

Las 14 mil 500 entradas están a la venta al público. De acuerdo con ActionNetwork, los precios por los boletos van desde los 9 mil 540 dólares hasta los 24 mil 750 dólares. El valor de estos boletos subió en cuestión de horas el fin de semana, ya que originalmente estaba en 2 mil dólares. En algunas páginas para compra online los boletos pueden rondar entre los 10 mil dólares y los 45 mil dólares para un asiento a la mitad del estadio y cerca del campo.

¿Cómo será verlo desde casa?

¡Lo puedes disfrutar en casa! Este año habrá más aficionados en sus hogares disfrutando de la gran final de futbol americano, tú podrás ser uno de ellos y ver el partido en alta definición contratando Fox Sports con cargo a tu Factura Telcel por Claro video. Vive el #FootballEnTusManos, ya sea en tu pantalla, tablet o desde tu celular.

Tú harás esta experiencia inolvidable, en compañía de tu familia, con tu botana favorita, la mejor energía y la adrenalina al límite al ver las grandes jugadas que se espera nos brinden los equipos en busca del trofeo Vince Lombardi.

Sigue las redes sociales de Telcel, ya que el periodista deportivo John Sutcliffe compartirá interesantes narraciones, anécdotas y muchos detalles que debes conocer de los equipos que se enfrentarán.

¿El show de medio tiempo será diferente?

¡Este espectáculo promete ser más grandioso que otros años! Como todos ya sabemos The Weeknd, es la estrella encargada de participar en el show de medio tiempo del Súper Domingo LV, al cual te puedes ir preparando con la súper playlist disponible en Claro música, con canciones como “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, entre muchas más.

Todd Kalpan, vicepresidente de marketing de la marca refresquera encargada de la producción del evento, comentó a Variety lo siguiente al respecto del show:

“Vamos a poner el doble de esfuerzo en nuestros 12 minutos de espectáculo de medio tiempo, lo vamos a hacer como nunca lo hemos hecho”, expresó.

También mencionó que en el medio tiempo de la gran final de futbol americano no habrá referencias a todo lo acontecido actualmente alrededor del planeta. Los organizadores desean que sea un momento de escape ante la situación de salud que se vive en el mundo hoy en día, siendo la música el medio para llevar la sensación de normalidad a cada espectador en el estadio o en su casa.

Así que ahora que conoces todos estos detalles, prepárate para disfrutar el Súper Domingo LV y divertirte al límite. Comparte tus comentarios, tu outfit, tu alegría y pasión por este gran evento con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y vive el #FootballEnTusManos.

