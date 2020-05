Así serán los nuevos cascos de fútbol americano para evitar contagios

El panorama para los deportes a nivel mundial no ha sido el mejor de todos después del brote de Coronavirus (Covid-19). Sin embargo, esto no ha evitado que las diferentes ligas se preparen para su llegada, siendo la Liga de Fútbol Americano una de ellas, la cual hasta ahora no ha modificado el inicio de su temporada en septiembre de este año.

Entre las mejoras en las que han trabajado está la nueva tecnología para el equipo deportivo de todos sus jugadores, pertenecientes a los 32 equipos. El principal de ellos es un nuevo diseño que tendrán los cascos de protección, los cuales incrementarán la seguridad de los jugadores para evitar cualquier tipo de contagio.

Thom Mayer, director médico de la asociación de jugadores de la NFL, fue quien propuso esta nueva medida para la temporada 2020; en donde los cascos de fútbol americano incluyan mascarillas con filtros N95 o algún tipo de material quirúrgico que proteja boca, nariz y ojos de los jugadores y los cuales han sido los principales canales por los que el Coronavirus se ha propagado.

“A principios de marzo sugerí que deberíamos considerar formas novedosas y emergentes de manejar los cascos y las máscaras faciales y la propagación del virus. Y ahora los responsables que trabajan con los diseños de cascos protectores ya desean incorporar los elementos que hagan un producto más seguro”, comentó Mayer en el podcast ‘The Adam Scheffer Podcast’.

La temporada 2020 de la Liga de Fútbol Americano no ha sufrido ninguna modificación, por lo que iniciará en agosto la pretemporada y en septiembre la temporada, si el panorama lo permite. Claro que para ello se deberán tomar ciertas medidas como los nuevos cascos o el límite de asistentes a los partidos. Por suerte, tú puedes disfrutar de éste y todos tus deportes favoritos a través de Fox Sports en Claro video, suscribiéndote con cargo a tu Factura Telcel y así vivir el #FootballEnTusManos

Estos cambios han significado un hecho histórico en el mundo de los deportes y la NFL, como sucedió con el Draft de este año; en donde los jugadores fueron elegidos desde sus casas y todo se transmitió vía remota para evitar el contacto humano. Queda esperar lo que suceda en los siguientes meses. Y dinos, ¿estás preparado para vivir la pasión del fútbol americano de una manera diferente?

