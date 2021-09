4 artistas que podrían presentarse en el show de medio tiempo del SB

El show de medio tiempo del Supertazón es uno de los principales atractivos del evento deportivo y como cada año, una de las mayores incógnitas son los artistas invitados que estarán presentes.

A lo largo de la historia del Súper Domingo se han presentado artistas como Michael Jackson y Paul McCartney, así que se espera que para el 2022 la sorpresa sea igual de grande y asombrosa. Pero mientras se anuncia de manera oficial el próximo protagonista del show de medio tiempo del SB, estos son algunos de los artistas más esperados.

Lee: J Balvin dará concierto en TikTok para presentar su nuevo álbum ‘JOSE’

¡Los artistas que todos quisiéramos ver en el a de medio tiempo del SB!

1. Taylor Swift

Taylor Swift no solo es considerada una reina de la música por la cantidad de discos vendidos o por romper récords –como convertirse en la segunda mujer que más dinero ha recaudado en una gira–, sino por la calidad en cada uno de sus conciertos. Taylor es toda una leyenda desde 2009, año en el que abrió su primer tour con uno de sus mayores éxitos hasta el momento, You Belong With Me, demostrando que sus shows siempre serán únicos.

Para esa gira, la cantante de 31 años de edad utilizó la misma banda escolar que apareció en el videoclip de You Belong With Me. Además, por primera vez mostró al público los diseños elaborados y llamativos de sus guitarras. Así que, de ser la protagonista del próximo medio tiempo del SB, ¡las sorpresas no faltarían!

2. Rihanna

Aunque siguen surgiendo talentos nuevos dentro de la música pop, Rihanna continúa siendo una de las artistas más reconocidas por varias generaciones. Sin duda tiene canciones que todos hemos escuchado y gozado más de una vez, como Umbrella y Don’t Stop The Music, las cuales iluminarían un evento tan importante como lo es el partido final del campeonato más importante de americano.

3. Ariana Grande

Ariana Grande es otra de las favoritas para el show de medio tiempo; ha ganado tanta popularidad en los últimos años que le ha permitido lograr hasta lo inimaginable, como compartir pantalla con Meryl Streep y Leonardo Di Caprio en la película No miren arriba, la cual está próxima a estrenarse.

No miren arriba es original de Netflix y se trata de una de las producciones más esperadas debido al gran elenco que la conforma (incluida Ariana Grande). Así que no te la pierdas próximamente al contratar un Plan Max Play con Netflix que te brinda Netflix + Claro video en un mismo Plan y sigue descubriendo lo mejor de la música y la televisión al navegar con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.



4. BTS

Muchos fanáticos del k-pop sintieron una gran decepción cuando en el 2020 el artista invitado del SB no fue BTS. Esto significa que si la agrupación coreana fuera la protagonista del próximo show de medio tiempo, no solo sería una gran sorpresa para los fans, sino también una muestra de la gran influencia cultural y popularidad que ha obtenido BTS en los últimos años.

Claro que si tú aún no los conoces, ¡esta es tu oportunidad de sorprenderte con su increíble talento! Escucha sus mejores canciones, álbumes y agrégalos a tus playlists favoritas al descargar y registrarte en Claro música.

Lee: ¿Escuchar música al ejercitarnos es la clave para aliviar el estrés?

Además de estos artistas, hay muchos más que nos encantaría ver en el show del medio tiempo del SB 2022, como Ed Sheeran, Adele y hasta Ricky Martin. Así que dinos, ¿quiénes serían los invitados estrella ideales para ti?

Ahora ve: