Alexa Moreno y mexicanos que brillaron el primer fin de semana en Tokio

Alexa Moreno se presentó en Tokio con música de anime, pero no fue la única mexicana en brillar durante la competencia.

El deporte mundial está viviendo uno de los eventos más importantes de la historia en Tokio, en donde mexicanos como Alexa Moreno y Alejandra Valencia han dado todo de sí durante el primer fin de semana, logrando poner en alto el nombre de México.

Aún falta mucho camino por recorrer, así como disciplinas y competencias que irán ocurriendo a lo largo de la competencia más importante de todas. Pero mientras eso sucede, aquí te compartimos cinco momentos en donde México brilló durante los primeros días en Tokio. ¿Te perdiste alguno?

5 momentos de los Juegos en los que mexicanos brillaron en Tokio

1. La primera medalla de Tokio para México llegó con tiro de arco

Los mexicanos Alejandra Valencia y Luis Álvarez apuntaron con sus flechas hacia la medalla de bronce. De esta manera, ambos lograron obtener un lugar privilegiado dentro del podio durante la competencia de equipos mixtos de tiro con arco.

En la lucha por el bronce, Valencia y Álvarez derrotaron al equipo turco de Yasemin Anagoz y Mete Gazoz con un marcador final de 6-2. Sin embargo, no fueron los únicos que alcanzaron el triunfo, ya que Gabriela Bayardo, mexicana que representó a Países Bajos, obtuvo medalla de plata en la misma disciplina.

2. Alexa Moreno y su presentación con música de anime

El domingo, durante las pruebas olímpicas de gimnasia artística, Alexa Moreno sorprendió al mundo con una increíble rutina de piso en la cual la mexicana utilizó el soundtrack de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, como guiño a la cultura pop del país nipón.

El motivo por el que Alexa escogió dicho tema es su gran fanatismo por el anime y la cultura japonesa.

“Me encanta Demon Slayer. Yo necesito ese tipo de música para poderme aventar las acrobacias, me motiva (…) También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist y muchos manga más. En Japón estoy en mi mero mole”.

La rutina completa de piso, de nuestra representante Alexa Moreno 🇲🇽@alexa_moreno_mx representó dignamente a México esta mañana y tiene un pase a la final de salto en #Tokyo2020 ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/fTImmjabGY — México en Tokyo 2020 – Enlace a Cancha (@enlaceacancha) July 25, 2021

Alexa Moreno seguirá en la competencia, principalmente en salto de caballo, la cual es su disciplina más fuerte y luchará por un lugar en el podio el próximo 1° de agosto.

3. Clavadistas mexicanos en cuarto lugar

Los novatos Diego Balleza y Kevin Berlín concluyeron su participación en Tokio en cuarto lugar en la plataforma de diez metros sincronizados, como parte de su primera experiencia en los Juegos. Y aunque no significó una medalla para México, es un hecho que dieron todo de sí y que su posición en la tabla de resultados es favorable para próximas competiciones.

¡CUARTO LUGAR PARA MÉXICO!🇲🇽 Los clavadistas nacionales @kevinberlin11 y @diegoballezaisa se quedaron muy cerca del podio al sumar un total de 407.31 en la plataforma de 10 metros sincronizado💦 ¡Gran trabajo!🤩👏🏽#VamosConTokyo pic.twitter.com/LDOrHndLIe — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 26, 2021

4. Selección mexicana femenil de softbol venció a Australia

Otro gran triunfo para México estuvo a cargo de la selección femenil de softbol, quienes vencieron 4-1 a Australia y ahora van en busca del tercer lugar al enfrentarse a Canadá el próximo martes 27 de agosto.

¡VAMOS POR EL BRONCE! 🥉🇲🇽 La selección mexicana de sóftbol consiguió su segunda victoria consecutiva en los Juegos Olímpicos de #tokyo2020 #VamosConTokyo https://t.co/UDzYZBeIFR pic.twitter.com/0EkpIzxFp0 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 26, 2021

5. Selección mexicana de futbol va por triunfo contra Sudáfrica

Después de un excelente partido contra Italia, el equipo mexicano de futbol enfrentó la derrota ante Japón durante la segunda ronda de los Juegos. De esta manera, México se colocó en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

A pesar de ello, el equipo mexicano se prepara para lo que viene con el objetivo de mantenerse en la competencia y luchar por quedarse con una de las medallas. Su próximo enfrentamiento será contra Sudáfrica, un duelo que se llevará a cabo el miércoles 28 de julio como parte de la última jornada del Grupo A.

Tokio apenas comienza. Queda largo camino por recorrer con la espera de que México brille en muchas más ocasiones. Así que no te pierdas la oportunidad de vivir el evento deportivo más importante de todos, siguiendo cada detalle a través de Marca Claro y Claro Sports. Estés donde estés con Telcel tienes #TokioEnTusManos.

¿Crees que Alexa Moreno y el equipo femenil de softbol logren más medallas para México? ¡No dejes de apoyar a tus atletas favoritos! 🤸‍♀

