Abraham Ancer tiene un cierre perfecto en el PGA Championship

En este fin de semana no hubo ningún otro protagonista más que Abraham Ancer, quien logró uno de los cuatro majors de golf durante el PGA Championship, firmando la mejor ronda del torneo con 65 golpes y logrando colocarse en el Top 10 del torneo.

Abraham Ancer, orgullo nacional en el golf

Este nuevo registro, le permitió ascender 48 puestos en la clasificación provisional y colocarse en el décimo lugar con un acumulado de 287 golpes. Este logro le causó gran satisfacción al golfista, quien ha trabajado duro para alcanzar dichos números.

“Obviamente, me he sentido muy bien. Hoy le he pegado muy bien a la pelota desde el tee. No creo que haya fallado ninguna bola de salida. Le pegué a cada una exactamente donde quería pegarle. Obviamente eso me ayudó mucho.”, mencionó Abraham Ancer posterior a su participación.

“Acercándonos más y más…”- A. Ancer

Con este desempeño, Abraham Ancer se mantiene en el lugar 19 en el Ranking Mundial. En sus últimos tres torneos, el Campeonato Valspar, Wells Fargo y Rory Mcllroy, ha finalizado dentro del Top 10, lo que le ha dado muchas más oportunidades de elevar su nivel en los próximos retos que se le presenten.

