Abraham Ancer es el primer mexicano en liderar al Masters de Augusta

El golfista Abraham Ancer, patrocinado por Telcel, pone en alto el nombre de nuestro país a nivel mundial, al consolidarse como el primer mexicano en liderar al Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos grandes del PGA Tour.

What an amazing experience so far in my first @TheMasters! Gonna be a memorable weekend at Augusta National. -9 after 36 holes #TeamAncer 🔥

¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters! Será un fin de semana inolvidable en Augusta National. -9 después de 36 hoyos pic.twitter.com/F6uv6PNRHm

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 13, 2020