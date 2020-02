Abierto Mexicano de Tenis: ¿Cómo surgió y quiénes han sido sus más grandes estrellas?

Considerado uno de los eventos deportivos más sobresalientes e importantes del año a nivel internacional, el Abierto Mexicano de Tenis se ha convertido en un distintivo del país, que a lo largo de los años ha visto pasar a grandes estrellas del deporte y este 2020 no es la excepción.

Patrocinado por Telcel, el Abierto Mexicano se lleva a cabo cada año en Acapulco, en donde deportistas, marcas y celebridades se citan para vivir uno de los torneos de tenis más relevantes y apoyar a sus favoritos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió o cuál es su historia? Si es así, aquí te la compartimos con lujo de detalle.

¿Cómo surgió el Abierto Mexicano de Tenis?

Todo comenzó en 1993, cuando México tuvo la iniciativa de brillar en el tenis, por lo que envió una convocatoria para crear su propio torneo y ser de los mejores rankeados en el mundo; en donde deportistas mexicanos tuvieran oportunidad de enfrentarse a los mejores a nivel internacional. Y fue así como surgió el Abierto Mexicano de Tenis ese mismo año.

Al principio y hasta el año 2000 este campeonato se llevaba a cabo en la CDMX, después se cambió a Acapulco, Guerrero, y desde entonces se convirtió en la sede principal del Abierto Telcel en el Estadio Mextenis dentro del Princess Mundo Imperial con capacidad para más de 6,000 espectadores.

Este evento ha obtenido su reconocimiento desde el inicio por parte de la ATP, siendo Thomas Muster y David Ferrer los jugadores con más títulos, cuatro cada uno. Además forma parte de la serie de torneos ATP World Tour 500 de la ATP y de los torneos WTA International Tournaments de la WTA.

¿Quiénes han sido sus más grandes estrellas?

Para el año 2002, el Abierto Mexicano de Tenis ya tenía el prestigio a nivel internacional, por lo que estrellas como Tommy Haas, Carlos Moyá y David Nalbandián asistieron al torneo. Mientras, en el lado femenino, las tenistas Elena Dementieva y Arantxa Sánchez Vicario también formaron parte.

Fue así como el paso del tiempo logró que el AMT creciera exponencialmente con más grandes estrellas deportivas cada año: Thomas Muster, Carlos Moyá, David Ferrer, Rafael Nadal, Amanda Coetzer, Flavia Pennetta y Sara Errani.

¿Qué es lo que nos espera en esta nueva edición?

El banderazo oficial del Abierto Mexicano de Tenis Telcel se dio, dando así inicio a la temporada en Acapulco, que se verá en más de 170 países, en donde se llevarán a cabo un total de 18 partidos con tenistas de la altura de Heather Watson, Venus Williams, Alexander Zverev, John Isner, Nick Kyrgios y Rafael Nadal.



Si no te quieres perder ningún detalle de los enfrentamientos y ganadores, no olvides seguir las redes sociales de Telcel y disfrutar del Abierto Mexicano de Tenis como nadie más, el cual culminará el día 29 de febrero con las finales de Dobles y Singles. ¡Así que es ahora o nunca para disfrutar lo mejor del tenis!

