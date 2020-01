10 cosas que no sabías de las porristas de Futbol Americano profesional

Estamos a solo unos días de la Final de Futbol Americano más importante a nivel mundial. La gran noche tendrá como protagonistas a los jugadores estrella, a Jennifer Lopez y Shakira en el medio tiempo y, por supuesto, a las porristas que animarán el partido bailando, brincando, dando piruetas y sonriendo con la mejor actitud.

Las animadoras, mejor conocidas como cheerleaders, son parte importante de los equipos; por ello aquí te dejamos una lista de 10 datos curiosos de las porristas que te van a sorprender.

Recuerda que si estás organizando la reunión para ver el partido, la mejor forma de disfrutarlo será con tu contratación de Fox Sports a través de Claro video y apreciar cada una de las anotaciones en alta definición.

10 datos curiosos de las porristas de Futbol Americano

1.– El primer equipo oficial de porristas fue el de Baltimore de 1954

2.– Para pertenecer a uno de los 26 equipos de animación de la Liga, miles de candidatas cada año compiten en demandantes audiciones. El proceso de selección incluye competencias de baile, pruebas de coreografía que incluyen la patada característica de las animadoras, entrevistas y sesiones de fotos.

3. El equipo de Miami son el único equipo profesional de la Liga que ha buscado nuevas integrantes para su grupo de animación en Latinoamérica. Por primera vez en 2016 abrieron una convocatoria para sumar a chicas extranjeras. Realizaron audiciones en México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Bogotá. ¡Dos mexicanas fueron seleccionadas!

4. El promedio de edad de las porristas de Futbol Americano profesional es de 25 años.

5. Dentro de los requisitos, las candidatas a porristas deben tener mínimo los estudios de preparatoria terminada.

6. Un equipo de Futbol Profesional cuenta con hasta 40 animadoras.

7. El Super Domingo del 2019, tuvo por primera vez la participación de porristas masculinos. Los bailarines Napoleon Jinnies y Quinton Peron hicieron historia al ser los primeros hombres en participar en la gran final.

8. Existen rigurosas reglas para las porristas, por ejemplo, cuando no están de servicio para sus equipos, no deben confraternizar con los jugadores; no pueden hablar con ellos, buscar sus autógrafos o seguirlos en las redes sociales.

9. No todos los equipos tienen una escuadra propia de porristas, por ejemplo Green Bay, Osos de Chicago, Nueva York, Pittsburgh, Clevenald y Detroit.

10. Las porristas de Futbol Profesional, además de lucir guapas y sonrientes, son super fit y siguen un riguroso plan de entrenamiento y alimentación. Ensayan sus rutinas prácticamente todos los días, solamente descansan un día a la semana.

Ahora que ya conoces estos detalles curiosos de las porristas, ya estás listo para disfrutar al máximo del Super Domingo y del show de animadoras. ¿A qué equipo vas a apoyar?

