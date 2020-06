TikTok Dance Party: El nuevo reto para ponerte en forma rápidamente

Si ya intentaste hacer ejercicio en casa, pero no es lo tuyo, el TikTok Dance Party es para ti; diviértete, ejercítate y baja de peso.

Está 100% comprobado que mantenerte en forma y hacer ejercicio es más divertido si lo haces a través de tu deporte favorito. Pero si ya intentaste de todo en esta cuarentena: cardio, pesas o hasta spinning y en definitiva lo tuyo sólo es hacer TikToks, tal vez podrías combinar ambos y obtener grandes resultados.

Recientemente ha surgido un nuevo challenge, el TikTok Dance Party, el cual consiste en una rutina completa de ejercicio combinada con la app de videos cortos más popular de la cuarentena. La excusa perfecta para aprovechar al máximo la tecnología y tutoriales que hay en internet con la conectividad de #LaRedDeTusEmociones.

El TikTok Dance Party es una creación de Maddie Lymburner, reconocida instructora fitness; quien supo combinar los bailes de la plataforma con una excelente rutina de ejercicio para quemar grasa rápidamente o mantenerte en forma; cualquiera que sea tu objetivo estos días en casa.

La coreografía o rutina tiene una duración de 15 minutos, en donde se trabaja todo el cuerpo; si la realizas diariamente, puedes observar cambios realmente positivos. Lo mejor de todo es que es muy divertido, el tiempo se te pasa volando, perfeccionas tus pasos de baile y los puedes ocupar para tus próximos TikToks.

El video de TikTok Dance Party está disponible en su canal oficial de YouTube, no sólo ejercitarás piernas, sino también abdomen, brazos, pecho y espalda.

Además de TikTok, Maddie Lymburner posee una serie de videos de distintas coreografías; algunas de ellas con canciones memorables como Oops! I dit it again de Britney Spears o Everybody de los Backstreet Boys. Toda una playlist noventera para ejercitar el cuerpo.

Sin embargo, Maddie no es la única instructora fitness que hay en internet; Patry Jordan es otra de ellas, quien también posee tutoriales de cardio, o bien, coreografías de distintos bailes en donde te muestra el paso a paso antes de bailar.

También puedes seguir a Cassey Ho, cuyas rutinas son aún más adecuadas para quienes son atrevidos; pero lo divertido es que creó su propia versión de ejercicios a través del baile, en donde sin darte cuenta estás haciendo sentadillas, planchas y burpees.

Por otro lado, en TikTok también existen otras opciones de personalidades fitness a las que puedes seguir; como Marcos G (@kokoon888), increíble maestro de shuffle dance que te muestra el paso a paso de cómo lograr los pasos desde la sala de su hogar.

O Eduardo Nieto (@eduvkent), famoso por crear retos semanales de ejercicio y que durante esta cuarentena muchos han comenzado a seguir e imitar sus rutinas en TikTok.

Pero si tú eres aún más atrevida, puedes seguir a Demi Bagby (@demibagby), con retos realmente sorprendentes, utilizando las populares canciones de la app en modo fitness.

#DespiertaTuPoderInterior y aprovecha este tiempo en casa para ser la mejor versión de ti misma. Demuestra que con TikTok también es posible ponerte en forma y divertirte al mismo tiempo. 😉

