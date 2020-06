7 razones por las que bailar se convertirá en tu ejercicio favorito

Si creías que todo deporte o ejercicio tenía que ser aburrido, estabas totalmente equivocado, ya que existe uno que en definitiva es divertido, cumple su propósito de mantener tu cuerpo activo y jamás te cansarás de hacerlo. ¡Hablamos de bailar!

Tal vez estos días en casa sean la excusa perfecta para perfeccionar tus pasos de baile. Y si aún no estás convencido, aquí te presentamos 7 razones por las que en definitiva amarás bailar y conocerás todos los beneficios que aporta a tu cuerpo. Así que toma nota, arma tu playlist favorita y a mover el cuerpo. 🕺🏻

1. Fortalece tu corazón

Los expertos han concluido que quienes practican el baile constantemente previenen enfermedades del corazón futuras; ya que se activan los brazos y piernas, así como el ritmo cardiaco, lo que mantiene el corazón mucho más sano. Sin mencionar que mejora la capacidad pulmonar.

2. Ayuda a perder peso

Si este ha sido uno de tus propósitos de cuarentena, el bailar se convertirá en tu aliado número uno, ya que un estudio del Journal of Physiological Anthropology calculó que bailar al menos media hora diaria te ayuda a quemar entre 200 y 400 calorías. Nada mal, ¿no?

3. Mejora tu postura

Sin que te des cuenta, el bailar mejora poco a poco tu postura que con la rutina diaria muchas veces no es la correcta. Esto sucede automáticamente gracias a los distintos pasos de baile, algo que a corto o mediano plazo hará lucir tu cuerpo más elegante y armonioso.

4. Te vuelve más flexible

Un estudio de la Universidad de Washington comprobó que bailar tango resultó ser el mejor ejercicio para todas aquellas personas con Parkinson. Esto se debe a que el bailar es un ejercicio completo, en donde se trabajan todos los músculos del cuerpo; el abdomen se vuelve más firme, las piernas más estilizadas, los brazos más tonificados y aumenta tu flexibilidad, fuerza y resistencia.

5. Hace que te sientas feliz

No hay nada mejor que seleccionar tu música favorita, ponerla a todo volumen y que tu cuerpo se deje llevar por ella. Está comprobado que al momento de bailar es inevitable sonreir, y qué importa si no te salen los pasos a la perfección, lo cierto es que bailando te diviertes como en ningún otro ejercicio.

6. Aumenta tu coordinación

El baile es un buen ejercicio para tu cerebro porque mejora tu concentración y tu memoria. Además, el bailar agiliza tu coordinación al hacer diferentes pasos, ya que te incitan a tener una mayor necesidad de conexiones neuronales, aumentando tu inteligencia mientras te diviertes.

7. Brinda confianza y autoestima

Con el simple hecho de escuchar tu música favorita, se reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. También ayuda a expresar #LaRedDeTusEmociones y canalizar toda la adrenalina. La terapia perfecta que estabas buscando en estos días de cuarentena.

Bailar también te brinda confianza cada que logras dominar un nuevo paso de baile y te alista para volver muy pronto a la pista y mostrar a todos que bailar en definitiva es lo tuyo.

Ahora no queda ninguna duda de que bailar al menos media hora diaria es algo que en definitiva tienes que comenzar a hacer. Empieza con tu género favorito, luego arriésgate con alguno que creas complicado; salsa, reggaeton o rock and roll. En este deporte no hay límite alguno.

