WhatsApp: conoce las mejores frases para felicitar en Navidad

Sabemos que a veces se vuelve complicado pensar en las mejores frases para felicitar en Navidad a los que más queremos, por eso enseguida te compartiremos las mejores frases para que felicites a todos tus contactos de WhatsApp.

Las 10 mejores frases para felicitar en Navidad

Antes que nada, debemos decir que las siguientes frases aunque pueden aplicar para todas las personas, te recomendamos modificarlas un poco para que así tus mensajes sean más personales y emotivos. Aún así, copiar y pegar cualquiera de los siguientes mensajes también es una buena opción.

1. Santa Claus y yo te hemos estado vigilando y creemos que aún no has sonreído suficiente. ¡Feliz Navidad! sonríe, significas mucho para mí.

2. Sé que no hemos hablado últimamente, pero quiero decirte que los amigos somos como los fantasmas, aunque a veces los veas, siempre están ahí. Te quiero mucho ¡Feliz Navidad!

3. Hola, por alguna razón ver el pavo frente a mi me hizo pensar en ti, espero que te encuentre bien ¡Feliz Navidad!

4. Estoy sentado en la mesa con toda la familia y me acabo de dar cuenta de que la Navidad es la única época del año en la que puedes sentarte frente a un árbol y comer sin que te miren raro. Te quiero ¡Ten una linda Navidad!.

5. Hola, sé que esta época puede ser algo complicada pero espero que tu corazón se ilumine cada que recuerdes a los que ya no están aquí. Te mando cariño y fortaleza en Navidad y siempre.

6. Sé que ha sido un año extraño pero conocerte ha sido de mis cosas favoritas, haces que el tiempo pase rápido, en fin, ¡Feliz Navidad!

7. Hola, sé que están a punto de llegarte mil mensajes diciéndote feliz navidad y todas esas cosas, pero yo solo vengo a decirte que significas mucho para mi y que espero que la estés pasando bien. Te quiero, nos vemos pronto.

8. El otro día escuché decir a alguien que los amigos son el tipo de personas que te acompañan tanto en los momentos felices como en los complicados y que a veces, también nos demuestran que podemos estar equivocamos. Gracias por todo como siempre, ¡Feliz Navidad!

9. Espero que la esperanza, el amor, la alegría y la tranquilidad te inunden hoy, mañana y siempre ¡Feliz Navidad!

10. Sé que últimamente no hemos sido tan cercanos, pero he estado pensando y me gustaría que hiciéramos las paces. En fin, te mando un abrazo y espero verte pronto. Felices fiestas.

Cuéntanos, ¿qué frase para felicitar en Navidad fue favorita?

