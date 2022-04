¿Va a llover en Semana Santa? Estas apps te advierten sobre el clima

By

Para que la lluvia no te sorprenda, curamos una guía con las mejores apps para que revises el clima durante tus vacaciones de Semana Santa.

Aunque la Semana Santa significa vacaciones para disfrutar del clima caluroso de la primavera, la realidad es que, a veces, las temperaturas pueden variar, sobre todo en la Ciudad de México. Para que tus planes vacacionales no sufran ningún inconveniente y disfrutes de tus días de asueto, a continuación, presentamos una guía con las mejores apps que te advierten sobre el clima. Y no, no es la app que viene predeterminada en tu teléfono celular.

Lee: Creador de ‘El juego del calamar’ prepara una nueva película

Apps para revisar el clima en Semana Santa

RainViewer: Radar meteorológico

RainViewer es una aplicación de radar meteorológico y rastreo de tormentas. Pronostica la lluvia que se avecina y predice hacia dónde se moverá una tormenta en las próximas 2 horas. Cuando la lluvia esté en camino, RainViewer envía notificaciones.

Herramientas destacadas:

Mapa de radar meteorológico en tiempo real: mantente al tanto del mal tiempo. RainViewer te permite rastrear la trayectoria de una tormenta en un mapa meteorológico fácil de leer, desde cómo se ha movido en las últimas 48 horas hasta su posición actual y dónde se prevé que esté en los próximos 90 minutos.

mantente al tanto del mal tiempo. RainViewer te permite rastrear la trayectoria de una tormenta en un mapa meteorológico fácil de leer, desde cómo se ha movido en las últimas 48 horas hasta su posición actual y dónde se prevé que esté en los próximos 90 minutos. Rastreo de tormentas: conoce con antelación cuando una tormenta tropical llegue a tu zona. Rastrea su movimiento en el mapa del radar. Comprueba su fuerza, velocidad y hacia dónde se dirige.

conoce con antelación cuando una tormenta tropical llegue a tu zona. Rastrea su movimiento en el mapa del radar. Comprueba su fuerza, velocidad y hacia dónde se dirige. Monitorización de lugares favoritos: tanto si estás en casa, en la oficina, de vacaciones o de viaje de negocios, RainViewer te ofrece informes meteorológicos de tus lugares favoritos con datos en tiempo real de más de 90 países. Utilízala en tu beneficio, desde la planificación de la ropa hasta el seguimiento de las condiciones en cualquier parte del mundo.

tanto si estás en casa, en la oficina, de vacaciones o de viaje de negocios, RainViewer te ofrece informes meteorológicos de tus lugares favoritos con datos en tiempo real de más de 90 países. Utilízala en tu beneficio, desde la planificación de la ropa hasta el seguimiento de las condiciones en cualquier parte del mundo. Alertas de lluvias personalizadas: no te arriesgues cuando la lluvia, la nieve o cualquier otro tipo de precipitación se dirija hacia ti. La app te notifica con alertas de lluvia como: “La lluvia empieza en 23 minutos y dura 58 minutos”.

Disponible en Google Play y App Store de forma gratuita.

Weather Radar App—Live Maps

Es una de las mejores apps para revisar el clima dentro de Google Play. Te servirá para configurar alertas de lluvias porque ofrece información precisa en tiempo real sobre la situación atmosférica mundial. Aunque contiene anuncios es muy práctica.

Herramientas destacadas:

Radar meteorológico de alta definición: el radar del mapa se basa en tu ubicación y te brinda excelentes opciones de zoom y control. Configura notificaciones meteorológicas y alertas de emergencia. Útil para usar como rastreador de tormentas, radar de lluvia, pronóstico de viento o rastreador de tornados.

el radar del mapa se basa en tu ubicación y te brinda excelentes opciones de zoom y control. Configura notificaciones meteorológicas y alertas de emergencia. Útil para usar como rastreador de tormentas, radar de lluvia, pronóstico de viento o rastreador de tornados. Ve las previsiones meteorológicas locales y la temperatura de tu ubicación actual.

Revisa las condiciones climáticas que puedes esperar a diario y ve el pronóstico para el resto de la semana. Puedes ver detalles del clima diario o por hora.

Informe completo sobre el tiempo de ubicación, temperatura, presión atmosférica, condiciones climáticas, distancia de visibilidad, humedad relativa, precipitación en diferentes lugares, punto de rocío, velocidad del viento y dirección.

Disponible en Google Play de forma gratuita.

Alarma de lluvia

Esta aplicación te avisa cuándo se aproxima lluvia. Las alertas son pronósticos a corto plazo confiables basados en datos recientes en tiempo real. Esta app es más precisa y confiable que un pronóstico tradicional. Muy útil para todas las actividades en exteriores.

Herramientas destacadas:

Detecta cualquier tipo de precipitaciones, ya sea lluvia, nieve o granizo.

Advertencias en forma de notificación, vibración y/o sonido.

Mapa resumido simple y fácil.

Útiles widgets de diferentes tamaños y temas.

Disponible en Google Play y App Store de forma gratuita.

Alarma de rayos

Siempre es mejor estar prevenidos. Por eso es importante que conozcas esta app para saber dónde va a caer un rayo si estás en medio de una feroz tormenta eléctrica.

Con Alarma de rayos recibirás una notificación si una tormenta eléctrica se encuentra en tu área. La detección de rayos es muy precisa. En la pantalla con mapa y texto se puede ver a cuántos kilómetros la tormenta eléctrica se acerca a tu posición. También es posible activar las notificaciones para que estés alerta en caso de tormentas eléctricas.

Esta aplicación es única y fundamental para tu seguridad en las actividades al aire libre. La información se basa en la misma red de detección de Meteoplaza.com. Con esta red se detectan el 98% de todas las descargas de rayos con una precisión de entre 200 y 500 metros.

Disponible en Google Play y App Store de forma gratuita.

Y para que la lluvia no te sorprenda en Semana Santa, corre a descargar cualquiera de estas apps y aprovecha que con tu Plan Telcel Max Sin Límite tienes el Doble de Gigas con el que podrás monitorear el clima y seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: El truco de WhatsApp para traducir tus mensajes sin salir de la app

Y tú, ¿ya sabes qué app vas a descargar para que el mal clima y las lluvias no te sorprendan durante tus vacaciones de Semana Santa?

Ahora ve: