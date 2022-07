Esta es la imagen más nítida jamás tomada del universo 🌠

A lo largo de toda la historia de la humanidad el cielo nocturno, y por lo tanto las estrellas y el espacio, han despertado un particular interés por contar historias y emprender viajes para ver de cerca lo que hay más allá de nuestro hogar en el planeta.

En ese sentido, desde el horóscopo hasta las películas, la poesía y otras formas de expresión artística, han buscado capturar y comprender la esencia de los puntos alejados que brillan por la noche.

Lee: Katya Echazarreta: la mexicana que flota entre las estrellas y el espacio

El telescopio que flota actualmente en el espacio es el responsable de capturar la espectacular imagen revelada durante un evento del presidente de los Estados Unidos. La foto, entre otras cosas, muestra una infinidad de puntos de tamaños y colores diferentes.

Según informan los científicos de la NASA, la imagen muestra las primeras galaxias formadas en el universo, 100 millones de años después del Big Bang; además de astros pequeños con menor luminiscencia que jamás habían sido observados.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse : https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

Bill Nelson, administrador de la NASA denominó la foto como:

“La imagen más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado” y añadió: “Estamos mirando más de 13,000 millones de años atrás”.

La misión del telescopio James Webb es conocer de cerca el origen del universo. Es operado por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Tiene la misión de capturar la luz proveniente del comienzo del universo y de entender hasta qué punto otras atmósferas son similares a la nuestra.

Lee: C. Tangana en México: un espectáculo sobre la vida y el costo del amor

Luego de que la NASA compartiera en Twitter las imágenes del telescopio, rápidamente se convirtieron en tendencia los enormes grupos de estrellas atraídas entre sí.

🌟 A star is born!

Behind the curtain of dust and gas in these “Cosmic Cliffs” are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb. We know — this is a show-stopper. Just take a second to admire the Carina Nebula in all its glory: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/OiIW2gRnYI

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022