Reyes Magos: ¿de dónde viene la costumbre de dejarles tu zapato?

By

La llegada de los Reyes Magos está cada vez más cerca, y más allá de los regalos y la emoción, esta tradición tiene un trasfondo histórico bastante peculiar, pues implica costumbres que nos han dejado diferentes culturas y cuyo significado casi todos desconocemos.

Lee: WhatsApp: todas las funciones que agregó en el 2022, su mejor año

El zapato para los Reyes Magos

Desde hace muchísimos años, es común que las personas dejen su zapato en la madrugada en la que vienen los Reyes Magos. Hay quienes lo dejan debajo del arbolito de navidad, otros lo dejan en las escaleras, en la ventana, otros debajo de su cama y así cambia la tradición en diferentes familias, pues recordemos que las tradiciones se van deformando con el tiempo.

Existen diferentes formas de pedir los regalos a los Reyes Magos, en la actualidad, por ejemplo, existen apps que puedes descargar en tu Amigo Kit para hacer la carta y enviarla hasta la morada de Melchor, Gaspar y Baltazar. Lo cierto es que la manera más común de pedir nuestros regalos, es soltando el icónico globo con nuestra carta hecha a mano y que desaparecerá en lo alto del cielo.

Pero antes de esos globos o cuando no había tiempo ni recursos para obtenerlo, ¿qué se hacía? El zapato era la forma más efectiva de atraer a los Reyes Magos, pues hay quienes decían que de no ver tu zapato en casa, los Reyes Magos no sabrían que estabas ahí y que tenían que dejarte alguna sorpresa.

El origen de esta tradición

Dejar nuestro zapato el 5 de enero para la llegada de los Reyes Magos, es una tradición que se lleva a cabo más o menos desde el siglo XlX, pero, ¿de dónde viene y cómo inició? Como te has de imaginar, las distintas culturas tienen explicaciones diferentes y muy interesantes.

Según los españoles, unos niñitos de Nazaret se encontraron con el niño Jesús, al verlo pobre y descalzo, le regalaron unos zapatitos. Por la noche, estos niños limpiaron los suyos y los dejaron en la ventana antes de dormir, así que cuando despertaron, sus zapatos estaban rodeados de regalos que les habían traído los Reyes Magos.

También, la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) asegura que el motivo de esta tradición es simple, pues el poner un zapato propio para los Reyes Magos, les facilita el poder saber mediante este objeto si deben dejar regalos para un niño o niña o para algún adulto.

Otro de los orígenes de esta tradición viene desde Países Bajos, pues se dice que entre los siglos XV y XVl, las personas de bajos recursos o en situación de calle, dejaban sus gastados zapatos frente a ellos en el suelo, para que las personas ricas depositaran en ellos dinero o alguna ayuda, costumbre que se extendió en el tiempo y las distintas culturas hasta llevarse a cabo con Santa Claus y los Reyes Magos.

Lee: El mundo del futbol está de luto, fallece Pelé a los 82 años de edad

Conoce muchos más datos divertidos y aprovecha los GB de tú Paquete Amigo Sin Límite Aprovecha y #RenatízateConAmigo utilizando nuestro filtro, mencionando a @Telcel, arrobando a 3 amigos, utilizando el HT y automáticamente participarás para ganar un Renato de peluche. Bases

Aunque estas son las teorías más fuertes sobre el origen de esta tradición, existen muchas más, ¿cuáles otras recuerdas?

Ahora ve: