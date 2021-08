¡NASA está buscando voluntarios para vivir como si estuvieran en Marte!

La NASA emitió un comunicado para anunciar que está en búsqueda de un grupo de cuatro tripulantes para una misión que consiste en someterse a condiciones muy similares a las de Marte en un hábitat superficial. ¿Te gustaría ser uno de ellos?

Los cuatro participantes seleccionados vivirán a lo largo de un año en una superficie de 1,700 pies llamada Mars Dune Alpha que simulará todas las dificultades a las que se enfrentarán los astronautas que viajen por primera vez a Marte.

Together with @NASA and @BIGstertweets, ICON announces Mars Dune Alpha–a 3D-printed habitat that will aid in long-duration science missions. Learn more –> https://t.co/fdhf3Xpfhn pic.twitter.com/YdfsBOSWHT

— ICON (@ICON3DTech) August 6, 2021