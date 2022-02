La NASA comparte impresionantes imágenes de nubes en Marte

Marte, sin duda, ha sido el planeta más propenso a exploraciones e investigaciones entre los científicos desde hace muchos años. Su naturaleza desértica y fría siempre lo ha puesto en órbita para robarse la atención de la comunidad científica y de los ávidos amantes de la ciencia y el espacio exterior. La NASA, por supuesto, no se excluye de estas tareas y por eso ha revelado una serie de imágenes protagonizadas por impresionantes nubes en Marte.

El rover Curiosity, vehículo explorador de Marte, publicó el pasado 17 de febrero un par de postales (una película de 8 fotogramas) donde se observan nubes a través del cielo de Marte. Semejante acontecimiento logró inmortalizarse gracias a una cámara de navegación el 12 de diciembre de 2021.

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they’re made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) February 17, 2022