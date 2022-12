Guía para hacer un buen regalo navideño, según la psicología

By

Sabemos que la época de fiestas a menudo se vuelve complicada cuando se trata de elegir el regalo perfecto. Por un lado porque a veces resulta imposible conocer por completo a las personas y por el otro, porque para encontrar el obsequio perfecto necesitamos prestar atención, mostrar empatía e incluso jugar un poco al detective.

Guía definitiva para hacer el mejor regalo en época de fiestas

1. El contexto es importante

Antes que nada, debemos recordar que a veces nuestras buenas intenciones no son suficientes y que unos aretes de diamantes pueden ser una terrible opción, si la persona a la que los regalas no tiene las orejas perforadas. Y que una sopa de ramen instantánea puede ser un éxito si se trata de un sabor que no se vende en todas partes y a la persona a quien se la obsequias le encanta esa comida.

Por eso, lo primero que debemos entender es que el contexto es algo indispensable. Es decir, aunque existan influencers e innumerables guías de regalos navideños, debemos entender que el hecho de que un regalo sea el mejor o el peor, no depende del costo, del diseño, el estilo, la presentación o la funcionalidad; sino más bien de la capacidad de escuchar, observar y empatizar con la persona a quien se le obsequia.

Al respecto de esto, Bonnie Buchele, psicoanalista de Kansas City Misuri dice que:

“Los regalos son la expresión de un sentimiento”

De ahí que haya escuchado bastantes casos de angustia en torno a los regalos, ya sea por darlos o recibirlos, y que es buena idea darse un poco de tiempo para pensar el siguiente punto:

2. ¿Qué quiero decir con este regalo?

Antes que nada, debemos decir que los buenos regalos son como el viejo marco que una estudiante recibió su novio, con una fotografía de su paisaje favorito, el cual demuestra que alguien le prestó atención.

Por otro lado, los malos regalos hacen que te preguntes si la persona que te lo dio te conoce en absoluto. Como la tetera de porcelana que una suegra le regaló a su nuera, quien tenía gustos más modernos que los de mitad de siglo XX, y quien había aclarado que prefería calentar el té en el microondas.

Sobre esto, Julian Givi, profesor adjunto de Mercadotecnia de la Escuela de Negocios y Economía John Chambers de la Universidad de Virginia Occidental dice que:

“La gente tiende a caer en la trampa de no priorizar a la persona que va a recibir el regalo”.

Lo cual indica que las personas que suelen dar regalos reflejan sus propios deseos y en lugar de considerar las preferencias de la persona que recibirá el obsequio, se enfocan más en el momento de sorpresa en vez de considerar si la persona en realidad lo quiere, lo usará o si tiene espacio para eso.

Esto no quiere decir que a la persona que dio el regalo no le importen los demás, o que sea desconsiderada. Sino que a esa persona no se le da, lo que en psicología se conoce como la toma de perspectiva y preguntarse lo siguiente:

3. ¿Qué le gusta o le apasiona a la persona a quién quiero regalarle algo?

Presta atención a los temas que animan y despiertan el interés de las personas que están en tu lista de regalos. Puedes observar las cosas que tienen en su casa u oficina, o bien, los colores que visten, preguntar los que prefieren, observar las cosas a las que les gusta tomar fotografías y lo que les gusta comer y beber.

Identifica no solo lo que alegra a las personas, sino también lo que les disgusta o les molesta, y piensa en si hay algún regalo que podría aliviar aquello. Por ejemplo, si se quejan de que nunca tienen suficiente tiempo libre, descarta los regalos que requieran mucho tiempo como los rompecabezas o libros de 1000 páginas.

En cambio, piensa en cosas que ahorren tiempo, como una aspiradora robótica o contratar a alguien que repare las cosas que la persona no ha podido arreglar en su casa.

Ahora, si buscamos dar regalos sentimentales y significativos. Podemos hacer lo que un hombre hizo para su esposa de 53 años, al darle una bicicleta con un enorme moño, quien comprendía que durante su niñez y por limitaciones económicas no había podido disfrutar de esos placeres divertidos.

Dicho esto, entendemos que a veces ciertos regalos necesitan de una explicación y por eso, si eres de las personas a las que no les gusta hablar te recomendamos hacer lo que indica nuestro siguiente punto:

4. Acompaña tu regalo con una nota escrita a mano

Entendemos que dar un regalo por sí mismo en ocasiones no es algo suficiente, pues algunos obsequios pueden convertirse en experiencias vulnerables por lo cual, el investigador Buchele dice:

“Es por eso que a algunas personas les estresa dar regalos, pues sienten que estarán demasiado expuestas al expresar sus emociones y que no lo harán bien”.

Por lo tanto, elegir el regalo no es lo único complicado, pues a la gente también le cuesta aceptar regalos, sobre todo si tienen temor a la intimidad. Ya que inconscientemente puede molestarles que alguien los conozcan tanto, o bien, que se sientan indignos o incluso celosos por no haber sido igual de atentos o considerados.

Dicho lo anterior y anticipando las reacciones que puede desencadenar un regalo considerado y generoso al despertar toda clase de miedos, anhelos y deseos conscientes e inconscientes, podemos explicar en una nota o una carta.

Que aceptar el regalo no compromete ni pone en deuda en nada con nosotros a esa persona

Qué el regalo es una forma de demostrar lo mucho que alguien significa para nosotros

Que no debe ser recíproco

Sobre esto debemos decir que el hecho de que algunas personas den regalos “genéricos” como una taza, calcetines o una tarjeta de regalo, no necesariamente significa que no le interese la persona.

Sino que en lugar de correr el riesgo al obsequiar algo personal y equivocarse, prefiere las opciones más seguras que pueden acabarse al hacer lo que viene en el siguiente punto:

5. Ante la duda, pregunta

Si no sabes qué comprarle a alguien, siempre puedes preguntarle. Por ejemplo, una pareja usa un documento compartido donde lleva un registro de las cosas que quieren recibir del otro en algún momento de su vida y tras lo cual, la esposa supo que su pareja no estaría decepcionada cuando eligió una máquina de café expreso que él había anotado.

Ahora bien, si las sorpresas son importantes para la persona a la que piensas obsequiarle algo, trata de pedirle una guía más general sobre aquello que le gusta evitando que preguntar por sugerencias específicas.

En ese sentido, una de las mejores estrategias para dar regalos es realizar tu propia encuesta y pregúntales a tus parientes y amigos sobre los mejores y los peores regalos navideños que han recibido a lo largo de su vida.

Así no solo descubrirás qué tipo de regalos de verdad los conmovieron o los lastimaron; sino también sentirán que los escuchas y comprenderás mejor la forma en que expresan y les gusta recibir amor, profundizando en tus relaciones, que por sí mismo ya son el mejor regalo.

