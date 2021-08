Estudio demostró que el reguetón es bueno para la salud

By

En los últimos años, el reguetón ha ganado una impresionante popularidad y éxito en gran parte del mundo. Es música que no puede faltar en una reunión o fiesta, especialmente si hay jóvenes en ella. Sin embargo, hay quienes aún no lo aceptan o no les termina de gustar. Si tú conoces a alguien que piense así, muéstrale este artículo pues se ha comprobado que el reguetón es bueno para la salud.

La investigación que demostró que el reguetón es bueno para el cerebro -incluso más que la música clásica- estuvo a cargo del médico neurocirujano Jesús Martín-Fernández en conjunto con el centro de investigación IMETISA del Hospital Universitario de Canarias en España. Un descubrimiento hecho con base en pruebas, pero ¿en qué consistió?

El reguetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica

Se seleccionaron 28 jóvenes de una edad promedio de entre 25 y 27 años, sin que previamente escucharan algún tipo de música, para que su actividad cerebral fuera similar a la de los demás. Después, todos ellos fueron expuestos a cuatro géneros musicales diferentes: clásica, folclórica, electrónica y reguetón.

Entre las canciones que escucharon los participantes estuvieron Shaky Shaky de Daddy Yankee, Ginza de J Balvin, el concierto en mi menor de Vivaldi, el minué de los aires en re de Luis Cobiella, Passion de Alberto Feria y L’amour toujours de Dzeko & Torres. Todas ellas en formato instrumental, sin la letra o voz de los cantantes.

Los resultados fueron impresionantes: el reguetón se coronó como el mejor género musical para activar varias áreas del cerebro a la vez. De hecho, los investigadores notaron que las áreas cerebrales que más reacción tuvieron con la música de J Balvin y Daddy Yankee fueron las de audición y movimiento.

Los participantes del estudio tenían estrictas instrucciones de no moverse mientras escuchaban la canción que les correspondía. Sin embargo, casi inmediatamente después de darle play al reguetón, el cerebro activó las áreas correspondientes, por lo que fue inevitable que se movieran aunque fuera un poco al ritmo de la música.

“El reguetón produce una activación muy, muy, muy intensa en los ganglios de la base y la cápsula interna que es por donde pasa la vía del movimiento consciente”, mencionó el doctor Jesús Martín-Fernández.

“El reguetón curará enfermedades” No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia

El ritmo característico de tus artistas favoritos, como Maluma, J Balvin, Karol G o Daddy Yankee generan un impulso interno en tu cuerpo que te motiva a imaginar cómo bailarías esa canción, provocando que tus manos, pies, piernas, brazos e incluso tu cadera se muevan involuntariamente. ¿Lo habías notado?

Uno de los aspectos más destacables de esta investigación, además de poner en alto al reguetón como género musical, es que este descubrimiento será utilizado para desarrollar un tratamiento para enfermedades degenerativas del sistema nervioso como el Parkinson, con el fin de activar el cerebro de quienes lo padecen a través de la música urbana.

Quién diría que escuchar y bailar al ritmo de reguetón sería bueno para la salud. ¿Te lo imaginabas? 😎

