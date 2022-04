El batimóvil llega a CDMX: ¿Cómo, cuándo y dónde verlo?

By

Con motivo del estreno de 'The Batman' en HBO Max, la plataforma nos invita a conocer de cerca el batimóvil en la CDMX.

La fiebre por The Batman no termina. Y es que ahora que la más reciente película del Hombre Murciélago podrá disfrutarse en HBO Max a partir del 18 de abril, la plataforma streaming ha preparado una experiencia inmersiva que no te puedes perder en la CDMX. Se trata de sumergirnos en Ciudad Gótica y conocer el mismísimo batimóvil. A continuación, te contamos cómo, cuándo y dónde verlo.

El batimóvil de The Batman en la CDMX

HBO Max Latinoamérica nos invita a ir a Ciudad Gótica y conocer el batimóvil.

Fechas y horarios: del 14 al 26 de abril de 2022. Desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas.

Lo más importante de todo es que debes llevar puesto tu cubrebocas para disfrutar del recorrido.

Los grupos para disfrutar la experiencia estarán compuestos por 15 personas.

UBICACIÓN DEL EVENTO: Frontera #88, Roma Norte. Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

¿De qué trata The Batman?

La película nos sitúa durante el segundo año de la lucha contra el crimen del Caballero Oscuro. Batman (Robert Pattinson) debe investigar la corrupción que se respira en Ciudad Gótica, mientras le hace frente a un asesino conocido como el Acertijo (Paul Dano).

Además de Robert Pattinson y Paul Dano, el reparto multiestelar de The Batman lo integran Zoë Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como el Pingüino, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, Peter Sarsgaard como Gil Colson y John Turturro como Carmine Falcone, entre otros.

Desde su estreno en cines, The Batman goza de una muy buena racha en taquilla tras acumular más de 700 millones de dólares.

Y tú, ¿ya estás listo para vivir la mejor experiencia de The Batman en las calles de la CDMX, conocer Ciudad Gótica y el famosísimo batimóvil?

