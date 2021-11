Eclipse total de Sol: Todo sobre el último evento astronómico del año

By

Hace unas semanas vivimos el último eclipse parcial de Luna del año y ahora es turno del último eclipse total de Sol. Este evento astronómico es por mucho uno de los más impresionantes y espectaculares que se vivirán durante la temporada decembrina, así que si no te lo quieres perder, checa a continuación todo lo que debes saber sobre él.

¿Cuándo ocurrirá el último eclipse total de Sol del 2021?

El próximo sábado 4 de diciembre la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz sobre el planeta y proyectando una extensa sombra sobre la superficie, oscureciendo el día por unos minutos. A este fenómeno astronómico se le conoce como eclipse total de Sol.

Además, la Luna, al ser más pequeña que el Sol, dibujará un resplandeciente anillo en el cielo, también conocido como “anillo de fuego”.

El evento durará aproximadamente dos horas, desde la 1:00 am hasta las 2:06 am, hora Ciudad de México. Su punto máximo será a la 1:30 am, cuando la Luna cubrirá por completo al Sol. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que ocurrirá un eclipse total de Sol en la madrugada? Esto se debe a que sucederá al otro lado del mundo, cuando de aquél lado sea de día y aquí de noche.

¿Dónde se podrá ver el eclipse total de Sol?

El eclipse únicamente podrá ser visto en su totalidad en la Antártida y parcialmente en el extremo sur de Australia, de África y de América. Esto quiere decir que Nueva Zelanda, Namibia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica; Ushuaia en la Tierra del Fuego, Argentina y las Malvinas, serán los lugares afortunados donde se podrán presenciar el último eclipse del año.

Pero no te preocupes, la NASA tendrá lo transmitirá en vivo y en directo para que todo el mundo sea testigo del gran eclipse de Sol desde el glaciar Unión, ubicado en la Antártida.

Pero no te preocupes, la NASA tendrá lo transmitirá en vivo y en directo para que todo el mundo sea testigo del gran eclipse de Sol desde el glaciar Unión, ubicado en la Antártida.

Solo sigue su canal oficial de YouTube o desde el sitio http://nasa.gov/live



Ahora ya lo sabes, el año está por terminar pero antes nos regalará uno de los más increíbles espectáculos naturales. Así que marca en tu calendario la madrugada del próximo 4 de diciembre y disfruta del último eclipse solar del año como si estuvieras en la Antártida. 🥶

