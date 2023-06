Conoce todo sobre el eclipse solar en México de 2023

By

Los eclipses solares son eventos celestiales realmente fascinantes y asombrosos que han cautivado a la humanidad a lo largo de la historia, dejando una huella profunda y generando mitos y leyendas.

Lee: Transmisión en vivo desde Marte: el evento histórico ha sido un éxito

Todo sobre el eclipse solar en México de 2023

Por si no lo sabías, este año en México tendremos la oportunidad de presenciar dos tipos de eclipses solares distintos. Ambos serán visibles parcialmente en casi todo el país, excepto en las áreas donde la ocultación será máxima.

El primero tendrá lugar el 14 de octubre de 2023, siendo un eclipse solar anular en la región sureste de México (Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Luego, el 8 de abril de 2024, experimentaremos un eclipse solar total que cruzará el norte del país, desde Sinaloa hasta Coahuila.

La última vez que México pudo disfrutar de un eclipse solar total fue en julio de 1991, por lo que esta será una gran oportunidad para maravillarse nuevamente con este espectáculo natural.

El Comité Nacional de Eclipses México se ha propuesto proporcionar información precisa y oportuna para garantizar la seguridad de todos durante estos eventos. Actualmente, el comité está conformado por varias instituciones y organizaciones, incluyendo universidades, institutos de investigación y grupos de astrónomos aficionados.

Dado que la mayoría de las personas no podrán desplazarse a las áreas donde se experimentará la anularidad y la totalidad de los eclipses (donde el cielo estará despejado y la Luna cubrirá completamente al Sol), el comité está preparando transmisiones en tiempo real desde diferentes puntos del país.

Lee: La inteligencia artificial no podrá reemplazar estos trabajos

¿Cómo ver un eclipse de manera segura?

1. No mires directamente al Sol sin protección, incluso durante un eclipse total. La radiación solar puede dañar seriamente tus ojos. Nunca uses gafas de sol comunes, binoculares o cámaras sin filtros solares adecuados.

2. Utiliza gafas especiales para eclipses certificadas y de calidad. Estas gafas están diseñadas específicamente para proteger tus ojos de la radiación solar. Asegúrate de obtenerlas de fuentes confiables y verifica que cumplan con las normas de seguridad.

3. Utiliza filtros solares adecuados en telescopios, cámaras u otros dispositivos ópticos. No utilices filtros improvisados o de baja calidad, ya que no ofrecen una protección adecuada.

4. Sigue las instrucciones de los expertos y profesionales en astronomía. Aprende sobre las recomendaciones de seguridad específicas para cada tipo de eclipse y sigue las indicaciones proporcionadas por los expertos durante eventos de observación organizados.

Recuerda que la seguridad ocular es primordial al presenciar un eclipse solar. Si no tienes acceso a filtros solares adecuados o no estás seguro de cómo proteger tus ojos, disfruta de las transmisiones en tiempo real aprovechando que con tu Plan Telcel Plus 4 tienes 10 GB para navegar y redes sociales ilimitadas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿estás listo para el eclipse solar de 2023?

Ahora ve: