Conoce MUFO, el museo interactivo del futuro en la CDMX

Una nueva experiencia llega a la capital del país. Se trata de MUFO, el museo del futuro que, como su título lo indica, se trata de una de las exposiciones inmersivas más futuristas de nuestra época y que no puedes perderte. A continuación, todo que debes saber para asistir.

El museo del futuro de la Ciudad de México

MUFO, el museo del futuro, ya abrió sus puertas desde el pasado 7 de abril. Se trata de una exposición única con propuestas artísticas nunca antes vistas que te llevarán a un mundo futurista con un viaje en el tiempo sin igual. Te aseguramos que descubrirás un nuevo mundo a años luz del nuestro.

“Vive una experiencia única: Artistas de diferentes partes del mundo se han juntado para proporcionarte un viaje en el tiempo: Descubre un Hub con instalaciones de diseño, NFTs, esculturas LED y creaciones gastronómicas únicas acompañadas de coctelería de autor”, anticipa el museo.

¿Qué encontrarás en el museo del futuro?

Se trata de una nueva forma de ir al museo que despierta, como nunca antes, tus 5 sentidos a través de narrativas y espacios creados por las mentes pioneras del arte experiencial. En ese sentido, podrás ser testigo de propuestas artísticas que combinan arte y tecnología, con experiencias multisensoriales nunca antes vistas.

En el museo hay cuatro salas únicas conectadas por el jardín central de MUFO.

También encontrarás una galería única de NFTs donde podrás explorar esta última tendencia de la web.

El gusto es otro de los sentidos que no quedarán indiferentes en esta exposición, pues habrá una coctelería de autor y creaciones gastronómicas únicas disponibles para comprar y disfrutar durante tu visita.

Dentro del museo del futuro podrán disfrutar de piezas artísticas hechas por Ouchhh – Poetic AI, un estudio de new media basado en Estambul que ha presentado más de 52 piezas de arte público en centros culturales de todo el mundo.

También sobresale Tundra – The Day We Left Field, un colectivo artístico enfocado en la creación de instalaciones inmersivas y basado en San Petersburgo. Y los artistas de vanguardia Antoni Arola y el colectivo Can Can Press. Pero también hay talento mexicano: el artista Alejandro Glatt.

Ubicación, fecha, horarios y boletos para asistir al MUFO

Horario: de lunes a domingo de 11 a.m. a 8 p.m. (último pase. Las puertas cierran a las 8:45).

Ubicación: Antiguo Hotel Reforma que está ubicado en calle París 32, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, CDMX.

Boletos: el boleto general tienen un costo de $300 pesos y puedes conseguirlos aquí. Pero también puedes ir directamente a la taquilla del Antiguo Hotel Reforma.

Sabemos que si visitas algún museo o exposición, las fotos para tus redes sociales no deben faltar. En el museo podrás hacerlo, solo evita usar flash.

¿Ya visitaste MUFO, el museo interactivo de la CDMX?

