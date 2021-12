¡Conoce la Fábrica de Santa Drive In junto a toda tu familia esta Navidad!

By

Santa Claus llegó a la ciudad y tiene para ti un espectáculo divertido y conmovedor en la Fábrica de Santa Drive In que no puedes dejar pasar.

La Navidad ya está aquí, se puede sentir en el aire, los regalos, el tiempo en familia y en las deliciosas cenas que están por iniciar. Lo mejor de todo es que estás a tiempo de sentirte aún más navideño al conocer y vivir una experiencia única en familia en la Fábrica de Santa Drive In. Un evento que no te puedes perder desde la comodidad de tu auto.

¿Qué es la Fábrica de Santa Drive In?

Es un espectáculo navideño conformado por varios escenarios que puedes recorrer y disfrutar desde la comodidad y seguridad de tu auto. Además, es el primer show en movimiento en México en el que te transportarás de un momento a otro al Polo Norte junto a toda tu familia, para conocer la fábrica de Santa, sus duendes y muchas sorpresas más.

La Fábrica de Santa Drive In tiene más de quince años de historia, en la que miles de niños han podido conocer el Polo Norte y a Santa durante Navidad, viviendo una experiencia mágica como ninguna otra.

¿Qué sorpresas puedes encontrar en la Fábrica de Santa Drive In?

Además de un recorrido mágico, la Fábrica de Santa se compone de varios escenarios entre los que se destacan: la estación polar, la cocina de la señora Claus, el laboratorio mágico, la oficina de Santa, la fábrica de juguetes y al mismo Santa dispuesto a tomarse fotos contigo.

¡CírculoAzul Telcel y Dekengy te invitan!

Si ya estás decidido a no dejar pasar la Fábrica de Santa Drive In esta Navidad, entonces debes saber que CírculoAzul Telcel y Dekengy te invitan a vivir esta experiencia única y aprovechar desde 20% hasta 40% de descuento en esta y otras obras más. Solo llama o envía un WhatsApp al 55 16 53 85 23, indica que eres cliente CírculoAzul Telcel y que deseas visitar la Fábrica de Santa Drive In.

La cita es en Plaza Universidad, Ciudad de México y el espectáculo tiene una duración de aproximadamente 90 minutos. Así que no lo pienses más, aprovecha que el espectáculo ha ampliado sus fechas de estancia en México y sorprende a tu familia esta Navidad viajando juntos al Polo Norte. 🎅

