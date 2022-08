¿Cómo contactar a un astronauta en el espacio? Checa esta historia:

La pequeña Isabella Payne tiene apenas 8 años y es hija de Matt Payne, un hombre radioaficionado de Inglaterra, que ayudó a su hija a vivir algo extraordinario: conversar desde su casa con un astronauta en la Estación Espacial Internacional.

Isabella pudo contactar al comandante Kjell Lindgren, el importante astronauta de la NASA que se encontraba en la Estación Espacial Internacional y que está al frente de la expedición SpaceX Crew-4. La niña y el astronauta mantuvieron una emotiva conversación que fue así:

–Bienvenida a la Estación Espacial Internacional.

–Mi nombre es Isabella, tengo 8 años.

–Isabella, es genial poder hablar contigo. Gracias por hablar por radio y saludar.

–Muchas gracias, que tengan un vuelo seguro.

De una manera breve, pero concisa, fue que el astronauta y la niña de 8 años mantuvieron este emotivo contacto de la Tierra al espacio. Además, esta experiencia será inolvidable para Isabella, quien promueve el amor por la radio, junto con su padre Matt.

Isabella, su padre y el astronauta Lindgren utilizaron códigos de radio que estaban siendo traducidos por la Estación Espacial Internacional, algunos de ellos son los siguientes:

Mientras tanto, aquí en la Tierra la comunicación es diferente, pues Matt Payne escribió un agradecimiento vía Twitter, en donde también recordaba una ocasión en la que él ya había contactado a un astronauta:

I’ve had a lot of fun using the #ARISS amateur radio station #NA1SS on the @Space_Station to talk with ham radio operators all over the world. I’ve even (unofficially) worked stations on all continents! But this may be my favorite contact so far. Thanks Isabella and @m0lmk! https://t.co/Z2pWUbEZZr

— Kjell Lindgren (@astro_kjell) August 2, 2022