Así vivieron el SB LVI algunos famosos desde las gradas

No cabe duda que el súper tazón es uno de los eventos deportivos más importantes del año a nivel mediático. Este 2022 no fue la excepción luego de que Los Angeles Rams se coronaron como los indiscutibles campeones del SB LVI. Semejante victoria tuvo lugar en el novedoso SoFi Stadium donde no solo brillaron las grandes estrellas del deporte y la música dentro del campo, sino que también hubo un desfile de famosos que disfrutaron el partido desde las gradas.

¿Quiénes son los famosos que estuvieron presentes en el SB LVI?

Charlize Theron

La ganadora del Óscar fue una de las celebridades que disfrutó del partido entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams y lo compartió en sus redes sociales:

Eiza González

La actriz mexicana Eiza González también estuvo presente en el SoFi Stadium y presumió su chaqueta del equipo campeón: Los Angeles Rams.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @eizagonzalez

Jennifer Lopez, Ben Affleck y Matt Damon

La pareja fue vista bailando durante el show de medio tiempo del Supertazón. Sin embargo, también apareció entre las gradas Matt Damon, quien es uno de los grandes amigos de Ben Affleck.

It’s fun to imagine Jennifer Lopez and Ben Affleck are reacting to Matt Damon’s mustache #SuperBowl pic.twitter.com/B66kVUbVIP — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) February 14, 2022

Cardi B y Offset

Otra de las parejas que disfrutó el partido fue la de los cantantes Cardi B y Offset. Además de ellos, también hubo avistamientos de The Weeknd, el exjugador de básquetbol Shaquille O’Neal y Dwayne Johnson, quien también piso el campo.

The Weeknd, The Rock, Cardi B, Offset, Ben Affleck, and Shaquille O’Neal are among the many celebrities at the #SuperBowl pic.twitter.com/U0W1VWqXM8 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) February 14, 2022

Ellen DeGeneres

La famoso presentadora de televisión no dudó en compartir, en redes sociales, que disfrutaría del encuentro deportivo desde las primeras filas del estadio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Jay-Z

El rapero estadounidense acudió al SB LVI acompañado de su hija Blue Ivy. Desde redes sociales también somos testigos de que Jay-Z tuvo la oportunidad de estar a nivel de cancha junto a los jugadores.

Rebel Wilson

Otra de las actrices que estuvo a nivel de cancha fue Rebel Wilson. Al igual que Eiza González, la histrión presumió su afición hacia Los Angeles Rams.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ryan Reynolds y Will Ferrell

El protagonista de Deadpool también compartió una postal desde el SoFi Stadium acompañado del actor Will Ferrell, quien se mostró como un auténtico aficionado de los Cincinnati Bengals.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Sean Penn

El ganador del Óscar y actor de Río místico también fue una de las celebridades que acudió al encuentro deportivo. Aunque parece que quería pasar desapercibido.

Otros de los famosos presentes en el Super Bowl LVI fueron Kanye West, la modelo Heidi Klum, el actor Adam DeVine, Rob Lowe, Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Kendall Jenner, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, LeBron James y el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

Así como ellos que presenciaron el partido y la música del show de medio tiempo del SB LVI, tú también puedes hacerlo con Claro música y seguir disfrutando de las canciones de tus artistas favoritos incluidos los éxitos de las estrellas del SB LVI: Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem en la Playlist del SB en Claro música.

¿Y a ti a qué famosos te hubiera gustado ver en las gradas del SB LVI?

