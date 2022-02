5 gatitos dignos de recordar en el Día Internacional del Gato

By

El 20 de febrero es el Día Internacional del Gato y no cabe duda de que siempre existirá un interminable desacuerdo entre los amantes de los animales sobre si el perro es mejor compañero que el gato.

Al contrario de la creencia popular sobre que los gatos tienen un carácter arisco, independiente y hasta cierto punto interesado, los gatos pueden llegar a ser incluso héroes cuando se lo proponen.

Para convencerte de que los michitos también son compañeros increíbles, te traemos este recorrido por la vida de cinco gatitos que hicieron historia al llevar a cabo hazañas de la mano de sus dueños.

Mackac, el michi de Nikola Tesla

¿Qué podemos decir de Nikola Tesla que no nos deje con la boca abierta? El inventor e ingeniero austro-húngaro encontró la inspiración en su compañero de la infancia Mackac, pues mientras acariciaba al gran gato en la oscuridad, Tesla vio una sábana luminosa que recorría el lomo del michito con el pasar de su mano sobre él.

En palabras de Tesla: “Mientras acariciaba el lomo de Mackac, vi un milagro que me dejó sin palabras. La espalda de Mackac se había convertido en una sábana de luz y el roce de mi mano producía una lluvia de chispas cuyo ruido se oía por toda la casa. Mi padre era un hombre muy sabio, y tenía una respuesta para cualquier pregunta, pero el fenómeno era nuevo para él. ‘Bueno, no es más que electricidad’, acabó por contestar, “lo mismo que se ve entre los árboles en una tormenta”.

Y Tesla cuenta que se preguntó entonces, siendo solo un niño: “¿Es la naturaleza un gato gigante? Si es así, ¿qué es lo que acaricia el lomo de Mackac? Solo puede ser Dios”.

Tesla aseguraba que esta experiencia fue una de las grandes inspiraciones para dedicar su vida a la investigación y experimentación con la electricidad y la estática para entender mejor este fenómeno. Anécdota que vuelve a Mackac, uno de los gatos más relevantes de la historia.

Granpa y Creme Puff: los gatos más longevos

Nosotros quisiéramos que los gatitos fueran eternos, lamentablemente el promedio de vida de la especie felina es de 12 a 18 años, por lo que podrás imaginar el asombro de los veterinarios cuando Jake Perry, quién era el dueño de los gatos en cuestión, llevaba a revisión a Granpa y Creme Puff, cuyas edades eran de 34 y 38 años sucesivamente. Perry afirmaba que Granpa había nacido en París, Francia en 1964 y falleció a los 34 años de edad en 1998.

Por otro lado, Creme Puff había nacido el 3 de agosto de 1967 y pasaría a la historia como la gatita más longeva al irse de este plano el 6 de agosto de 2005, a la edad de 38 años y 3 días, llevándose el récord del gato doméstico más longevo del que se tiene registro en el libro de Guinness World Records.

Los coautores del libro Hugs for Cat Lovers, Tammy L. Bicket y Dawn M. Brandon, aseguraban que la longevidad de los gatos de Perry se debía a una dieta inusual que contendría huevos con tocino, espárragos y brócoli, por lo que los gatos no solo vivieron mucho tiempo, sino que desayunaron como ningún otro gato durante los muchos años que vivieron.

Babou: el gato bigotón de Salvador Dalí

Todos conocemos la extravagante personalidad de Salvador Dalí, sin embargo, pocos conocen la historia de su mascota Babou, un gato Celote, también conocido como jaguar enano, que en apariencia es más grande que un gato doméstico.

La anécdota más relevante de Dalí y Babou, fue cuando se presentaron juntos en un restaurante de Manhattan. Un acontecimiento que asustó a más de uno de los comensales del lugar. Dalí les comentó en aquella ocasión que Babou era un gato doméstico normal y que su aspecto de leopardo se debía a que él mismo lo había pintado la piel para que pareciese un felino más imponente.

Copy Cat, la primera gata clonada, digna de recordarse en el Día Internacional del Gato

Todos recordamos a la oveja Dolly por haber sido el primer mamífero en ser clonado en su edad adulta, sin embargo, después de Dolly vendrían más intentos por replicar el ADN de otros animales. Este es el caso de Copy Cat, la primera gata doméstica en ser clonada con éxito en 2001.

Después de 188 intentos fallidos por clonar a Rainbow, la madre de Copy Cat, finalmente dieron en el clavo al lograr extraer de su ADN lo que la prueba genética que daría vida a Copy Cat, lo que culminó en la existencia de dos ejemplares de la gata, cuyas pruebas genéticas resultaron ser idénticas. Convirtiendo a Copy Cat, en el primer gato doméstico en ser clonado con éxito.

Vaska: El gato que salvó a su familia durante la guerra

Sin lugar a dudas, esta es la historia de gatos más emotiva que escucharás hoy.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en Rusia se vivieron tiempos sumamente difíciles, en donde el hambre y la austeridad eran el día a día de los habitantes de Leningrado (actualmente San Petersburgo). La historia de Vaska es relatada por la nieta e hija de las dueñas del felino, e incluso ha sido un material tan relevante que ha sido retomada por museos locales para honrar a Vaska por la valentía, el coraje y el amor que demostró por sus dueñas en aquellos tiempos de escasez.

La historia afirma que la gata salía todas las mañanas a cazar algo para alimentar a su familia humana, la abuela del hogar y dueña original de Vaska, solía cocinar un guiso con los animales que el gato lograba capturar, que por lo regular eran pájaros. Además, el gato se sentaba a un lado esperando la comida que era preparada con los productos que él conseguía.

En palabras de quien cuenta la historia del gato:

“Mi abuela siempre decía que ella, mi madre y yo, sobrevivimos al duro bloqueo de Leningrado y al hambre solo gracias a nuestro gato Vaska. Si no fuera por este animal pelirrojo, mi hija y yo, no habríamos logrado sobrevivir.” No solo el gato había estado alimentando a su familia, sino que también alertó a sus dueñas sobre el bombardeo en Leningrado al maullar y lamentarse lastimosamente en señal de peligro. La joven narra que esto provocó que su abuela recogiera inmediatamente sus cosas y salieran corriendo de la casa todos juntos incluyendo a Vaska.

Vaska es de la familia

En el refugio, las dos mujeres se encargaron de hacer sentir al gato como un integrante más de la familia, darle el cuidado y protección que el michito les había brindado, pues para él, esa era su familia.

Al terminar la guerra vino nuevamente la prosperidad y la comida abundaba en torno a Vaska, pero nunca más tendría que cazar por necesidad debido a que la abuela siempre apartaba el mejor trozo de carne para el valiente felino, el cual fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio al pasar a mejor vida en 1949 bajo el nombre de “Vasily Bugrov”, como si se tratase de una persona y tuvo como objetivo que la tumba de aquel valioso gato, nunca fuera pisoteada por nadie.

No olvides que allá afuera hay muchos Vaskas, Creme Puffs y Babous esperando ser adoptados.

¿Cuál fue tu gato favorito de esta nota?

