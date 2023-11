Ventajas de las suscripciones de videojuegos para smartphone

By

Como sabes, los videojuegos cada vez tienen un mayor número de fans. En este sentido, los smartphones se han convertido en una plataforma donde puedes disfrutar de ellos sin importar donde te encuentres.

¿Qué son las suscripciones de videojuegos para smartphone?

Cuando se trata de vivir nuevas aventuras, resulta más atractivo tener acceso a múltiples alternativas en vez de limitarse a descargar los juegos por separado. Aquí es donde los servicios de suscripción de videojuegos tienen múltiples ventajas, pues te permiten probar diferentes títulos y jugarlos cuando quieras.

En pocas palabras, las suscripciones de videojuegos para smartphone son servicios que ofrecen acceso a un amplio catálogo de juegos por una cuota mensual o semanal.

Es decir, puedes descargar y disfrutar los juegos que quieras sin tener que pagar por cada uno. Además, los juegos que se incluyen en las suscripciones no tienen anuncios, lo que mejora la experiencia de juego.

Dicho esto, existen diferentes servicios de suscripción de videojuegos para smartphone, pero uno de los más destacados es Claro gaming que ofrece dos opciones de suscripción:

Claro Juegos: con más de 1 300 títulos sin anuncios por 30 pesos semanales.

por Club Claro Apps: además de videojuegos, puedes encontrar apps prémium y otras herramientas que son el complemento perfecto para tu smartphone por 20 pesos semanales.

¿Qué beneficios tienen las suscripciones de videojuegos para smartphone?

Ahorro:

Con una sola suscripción obtienes acceso a miles de juegos.

Variedad:

Puedes disfrutar de juegos de diferentes géneros y estilos, que van desde los clásicos hasta los más novedosos. Así, puedes probar juegos que de otro modo quizá no comprarías y descubrir nuevos favoritos como: Five Nights at Freddy’s, Hitman, Metal Slug, Zombie Tsunami y muchos más.

Comodidad:

Las suscripciones de videojuegos para smartphone te permiten jugar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Solo tienes que descargar los juegos que quieras y disfrutarlos en tu dispositivo.

En resumen, las suscripciones de videojuegos para smartphone son una opción muy interesante para los amantes de los videojuegos.

No lo pienses más, entra a Claro gaming y aprovecha promociones como el paquete Facebook Estrellas* con 2 horas de Internet ilimitado y 50 estrellas para tus creadores favoritos por solo $15 pesos.

*Solo para usuarios en la modalidad Amigo de Telcel.

Cuéntanos, ¿ya te suscribiste a Claro juegos o a Club Claro apps?

