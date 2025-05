Capcom, la desarrolladora de videojuegos, sorprendió a las y los fans de Resident Evil con un video especial publicado en sus redes sociales oficiales.

La intención del clip era celebrar el éxito del remake de Resident Evil 4, que recientemente alcanzó la impresionante cifra de 10 millones de copias vendidas.

Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención del público no es el mensaje de agradecimiento, sino un detalle oculto que ha desatado una ola de especulaciones sobre el futuro de la saga.

En un momento específico del video, alrededor del minuto 1:40, aparece un letrero de madera con las frases Gracias por jugar, Thank you for playing y Gloria a los players.

A primera vista, parece un simple mensaje de despedida, pero algunas personas han notado que, si se observa desde un ángulo determinado, las tablas del letrero forman el número romano IX.

