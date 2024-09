Todo sobre ‘Ghost of Yōtei’, la esperada secuela de ‘Ghost of Tsushima’

By

El evento State of Play de este año dejó a sus fans con la boca abierta al revelar el tan esperado lanzamiento de Ghost of Yōtei, la secuela del aclamado juego Ghost of Tsushima.

Con esta revelación, se ha puesto sobre la mesa lo que parece ser uno de los lanzamientos más ambiciosos del próximo año.

Te contamos los detalles.

Ghost of Yōtei: un viaje más oscuro y desafiante

Ghost of Yōtei nos transportará a una nueva región de Japón, específicamente a las tierras que rodean el imponente Monte Yōtei en Hokkaido.

La historia se sitúa en el año 1603, más de 300 años después de los eventos de Ghost of Tsushima.

En esta ocasión, la protagonista es Atsu, la samurái que portará la máscara del fantasma, continuando así la leyenda en un entorno completamente nuevo.

El tráiler muestra paisajes impresionantes, que van desde tundras nevadas hasta vastos pastizales, todo ello acompañado por una melodía tradicional de shamisen (instrumento musical japonés) que añade un toque auténtico a la atmósfera del juego.

Además, se revelaron nuevas mecánicas de juego, la introducción de un lobo como compañero y nuevas armas, como la kusarigama (un arma originaria de Japón) y un rifle de chispa.

Innovación y nostalgia en la aventura de Atsu

Sucker Punch Productions, el estudio detrás de la serie, compartió que Ghost of Yōtei no solo mantendrá los elementos que hicieron de Ghost of Tsushima un éxito, sino que también innovará en varios aspectos.

Cuenta con mejoras visuales significativas, como cielos estrellados y auroras boreales, así como una vegetación que se moverá de manera más realista con el viento.

Estos detalles harán que el mundo del juego sea más inmersivo y ofrecerá nuevas oportunidades para la exploración y el combate.

La historia de Atsu promete ser tan cautivadora como la de Jin Sakai, el protagonista del primer juego.

Aunque los detalles específicos de la trama aún no se han revelado, sabemos que Atsu se enfrentará a numerosos desafíos en su viaje, incluyendo la amenaza de los Ronin que buscan su cabeza.

El lanzamiento está programado para 2025 y ya se perfila como uno de los títulos más esperados para PlayStation 5. ¡Espéralo!

Cuéntanos, ¿eres fan de este juego legendario?

