Todo lo que tienes que saber sobre Pokémon Works

Según información que ha estado circulando, The Pokémon Company estableció una nueva división llamada Pokémon Works en asociación con el destacado estudio japonés ILCA. Aunque hasta el momento no se ha hecho oficial y se desconoce su propósito, esta colaboración abriría paso a increíbles innovaciones.

Lee: Características que tiene que tener tu celular para para jugar ‘Warzone Mobile’

Pokémon Works es un nuevo proyecto cuyas características aún no están tan claras, aunque ya se han dado a conocer detalles de lo que podemos esperar.

Inicialmente, la noticia se hizo popular en Internet luego de que Joe Merrik, webmaster de Serebii, diera a conocer la siguiente noticia en su cuenta de X (Twitter):

The Pokémon Company in Japan have set up a new subsidiary: Pokémon Works.

The trademark just got pushed and the company was registered a week ago.

No idea what the company is for at this time. Will let you all know

— Joe Merrick (@JoeMerrick) March 11, 2024