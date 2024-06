‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ llega en septiembre (con Zelda como heroína)

Durante el Nintendo Direct de junio de 2024, se reveló el lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Una noticia que fue recibida con emoción por las personas que han seguido esta saga. ¿Qué sorpresas trae? Te contamos.

Zelda es la heroína

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tendrá un aspecto 2D y tiene como personaje principal a Zelda. ¡Sí, ella es la heroína! Y esta vez forma una alianza con un hada llamada Tri, quien le entrega el Trirod, una nueva herramienta que le ayudará a salvar a Hyrule.



Con este nuevo artilugio llega un estilo de juego muy diferente. El Trirod te permitirá copiar objetos y crear ‘ecos’ a partir de ellos para resolver problemas.

Tesoros, enigmas y magia en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

La jugabilidad de Echoes of Wisdom promete ser tan cautivadora como siempre. Podrás explorar vastos bosques, ruinas ancestrales y templos olvidados.

También, resolver enigmas ingeniosos, desbloquear habilidades mágicas y descubrir artefactos legendarios. Además, el juego presenta un nuevo sistema de combate fluido y emocionante.

Y eso no es todo, Nintendo también presentará una edición especial de la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, en un elegante color dorado inspirado en la Trifuerza. ¡Podrás llevar contigo un pedacito de Hyrule a todas partes!

This special The Legend of #Zelda-themed #NintendoSwitchLite console arrives Sept 26th. Enjoy access to a range of classic The Legend of Zelda titles with the included 12-month #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack Individual membership! pic.twitter.com/dDxaQ2UKi9 — Nintendo UK (@NintendoUK) June 18, 2024

Así que afila tu espada, carga tus flechas y prepárate para vivir una aventura inolvidable en Echoes of Wisdom, disponible a partir del 26 de septiembre de 2024. ¡La leyenda continúa!

Cuéntanos, ¿te emociona este lanzamiento?

