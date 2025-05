Después de hits como The Last of Us y Super Mario Bros.: La Película, queda claro que Hollywood no solo está coqueteando con los videojuegos… sino que está completamente obsesionado.

Y ahora todos los reflectores apuntan a Split Fiction, el videojuego cooperativo de Hazelight Studios, que ya se encuentra preparando su debut en el cine.

¿Quieres saber más? Sigue deslizando.

Lee: Sables, naves y skins: ‘Fortnite’ celebra a ‘Star Wars’ con un evento de otro planeta

Sydney Sweeney por fin entra en el juego

Si te obsesionaste con los papeles de Sydney Sweeney en Euphoria, Inmaculada o The White Lotus, prepárate, porque estás a punto de verla en un terreno completamente diferente… o mejor dicho, en mundos diferentes.

Y como era de esperarse, la actriz que ha conquistado todos los géneros ahora se pone al frente de Split Fiction, uno de los videojuegos más sonados de 2025, que vendió millones en su primera semana y se convirtió en un fenómeno de inmediato.

Con ese éxito, no sorprende que Hollywood haya querido ser parte del proyecto, y tampoco que la adaptación esté en manos de Story Kitchen; el mismo estudio detrás de Sonic y Tomb Raider, ahora con Sweeney como productora ejecutiva.

La dirección corre a cargo de Jon M. Chu (Wicked) y el guion de Rhett Reese y Paul Wernick, los responsables de Deadpool & Wolverine. Es decir, podemos esperar acción, humor y drama en dosis generosas.

¿Y a quién interpretará Sweeney? Aún no se sabe si será Zoe o Mio —las dos autoras que quedan atrapadas en los mundos que escribieron—, pero internet ya tiene teorías… y el tono de su cabello podría ser una pista.

Todavía no hay fecha de estreno ni elenco confirmado, pero una cosa está clara: si creías que los videojuegos ya eran emocionantes, espera a ver lo que pasa cuando Sydney Sweeney toma el control en la pantalla grande.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Mientras esperas el estreno, recuerda que no necesitas una consola para disfrutar de títulos AAA. Con Claro gaming, puedes jugar desde tu smartphone o tableta, sin instalar nada y con acceso directo a su catálogo completo de juegos en la nube.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿quién te gustaría que fuera la otra protagonista de Split Fiction?

Lee: ¿La realidad aumentada en verdad es el futuro de los videojuegos?

Ahora ve: