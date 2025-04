By

Fortnite, el popular videojuego de la compañía Epic Games, sigue sorprendiendo a su público con colaboraciones únicas.

Esta vez, la cantante y compositora Sabrina Carpenter se une a la batalla con su propia skin y una serie de accesorios exclusivos.

¿Quieres saber cómo conseguirla y qué incluye? Sigue leyendo.

Lee: ¡El legendario ‘Prince of Persia: The Lost Crown’ llega a dispositivos móviles este abril!

Conoce la skin de Sabrina Carpenter: con detalles que te encantarán

La colaboración entre Sabrina Carpenter y Fortnite incluye accesorios únicos. Desde el 8 de abril, fans de la artista pueden disfrutar de su presencia en el juego, tanto en el modo estándar como en el Fortnite Festival.

La skin de Sabrina Carpenter incluye dos atuendos inspirados en su gira ‘Short N’ Sweet‘: un corsé brillante con falda de lentejuelas y un vestido amarillo.

Además, puedes adquirir accesorios como un bolso de corazón, así como gestos basados en sus canciones Taste y Please Please Please que reproducen fragmentos de cada canción y una estela de corazones para lanzar desde el autobús de batalla.

Cómo obtener la skin y disfrutar del Fortnite Festival

Si te interesa adquirir la skin de Sabrina Carpenter, existen dos opciones para hacerlo: comprarla directamente en la tienda de Fortnite o desbloquearla a través del Pase Musical de la temporada.

Este pase también incluye recompensas adicionales, como guitarras eléctricas y acústicas con la estética de la cantante.

Además, el Fortnite Festival ofrece un modo de juego único con colores pastel, música y actividades temáticas.

La llegada de Sabrina Carpenter a Fortnite marca otro hito en las colaboraciones entre artistas y videojuegos, consolidando el título como un espacio donde la cultura pop y el gaming se encuentran.

Si quieres disfrutar de más títulos de batalla, visita Claro gaming; un portal donde encontrarás más noticias, recomendaciones y una gran oferta de juegos.

#Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿estás list@ para llevar a Sabrina Carpenter al campo de batalla de Fortnite?

Lee: ¿La realidad aumentada en verdad es el futuro de los videojuegos?

Ahora ve: