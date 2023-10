¿Qué está pasando entre ‘Call of Duty’ y Peso Pluma?

By

La nueva entrega de 'Call of Duty: Modern Warfare 3' está por estrenarse. Conoce todo sobre su colaboración con Peso Pluma

Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia, demuestra de nueva cuenta que sabe adaptarse a las tendencias actuales. En esta ocasión ha decidido colaborar con uno de los artistas más escuchados y seguidos del momento: Peso Pluma.

Lee: ‘Call of Duty: Mobile’: los zombis regresan en la nueva temporada

¿De qué va la colaboración entre Call of Duty: Modern Warfare 3 y Peso Pluma?

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma invitó a sus fans a no perderse el estreno de Call of Duty: Modern Warfare 3. Esto a través de un video publicado en la cuenta oficial de Call of Duty en X (antes twitter).

Aunque no se ha revelado qué tipo de colaboración existe entre el juego y el artista, algunos usuarios especulan que podría tratarse de una canción similar a 141 que la Banda MS hizo para la segunda entrega.

Otros creen que podría tratarse de una skin exclusiva con frases icónicas del cantante; similar a lo que hemos visto con Nicki Minaj, Snoop Dogg y 21 Savage. E incluso se ha dicho que podría tener una aparición como uno de los personajes dentro de la historia principal.

De ser cierta alguna de las suposiciones, esta sería la primera vez que un interprete mexicano aparece en una entrega de Call of Duty.

Cabe destacar que esta entrega es una de las más esperadas del reboot de la franquicia tras la polémica que surgió a partir de la misión ‘Nada de ruso’, el controvertido nivel de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Además, de acuerdo con las primeras críticas y análisis del juego, los fans se han mostrado entusiasmados con:

la agilidad del movimiento,

del movimiento, los mapas remasterizados de Black Ops y

de Black Ops y los gráficos y el sonido de la actual generación de consolas.

En resumen, todo apunta a que Call of Duty: Modern Warfare 3 será una de las mejores entregas de la saga, pese a haber nacido como un simple DLC (contenido descargable).

Si a esto le sumamos la presencia de Peso Pluma, nos da como resultado algo muy especial tanto para los amantes de los videojuegos como para los fans de la música regional mexicana.

¿Cuándo se estrena Call of Duty: Modern Warfare 3?

Call of Duty: Modern Warfare 3 llegará a todas las plataformas, con excepción de Switch, el 10 de noviembre de 2023.

Si eres fanático de los shooter, no olvides visitar Claro gaming, un portal donde puedes encontrar los mejores videojuegos, noticias, eventos y promociones, como el Facebook Estrellas con 2 horas de Internet ilimitado + 50 estrellas para enviar a tus creadores favoritos por $15 pesos, solo para usuarios en la modalidad Amigo de Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿qué tipo de colaboración crees que se llevó a cabo entre Peso Pluma y Call of Duty?

Lee: La lista de los mejores jugadores de ‘EA Sports FC 24’

Ahora ve: