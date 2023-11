¿Por qué Peso Pluma fue elegido por ‘Call of Duty: MW 3’?

By

El artista mexicano Peso Pluma recientemente estrenó su colaboración con ‘Call of Duty: MW 3’. Te contamos todo sobre ella.

Desde hace algunos meses Peso Pluma es de los artistas más escuchados del mundo y recientemente trabajó junto al compositor Jasiel Nuñez para hacer Peligro, la nueva canción oficial de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Todo sobre la colaboración entre Call of Duty: MW 3 y Peso Pluma

Por si no lo sabías, desde hace tiempo Peso Pluma ha demostrado en diferentes ocasiones su gusto por los videojuegos. En particular por Call of Duty, el cual lo acompaña en todas sus giras.

Además, a diferencia del pasado, los actuales desarrolladores de Call of Duty ya no se limitan solo a diseñar una experiencia impresionante y divertida a nivel de jugabilidad. Ahora buscan crear momentos memorables de conectividad humana entre la comunidad de jugadores.

Esto mediante la creación de contenidos locales y colaboraciones con artistas, personajes y franquicias que se relacionen con la temática del juego; como en los casos de Skeletor, Spawn, Snoop Dogg, Nicki Minaj y Tomb Raider.

Sumado a esto, está la creciente atención que han puesto en el apartado musical. Dando como resultado exitosas colaboraciones como la de MW 2 con la Banda MS, cuyo tema 141 fue uno de los más escuchados en el mundo.

Debido a esto, cuando los ejecutivos del juego invitaron a Peso Pluma a participar en el proyecto en febrero, le dieron completa libertad creativa.

Por todo lo anterior, tanto por su fanatismo como por su talento e influencia, Peso Pluma era la opción más adecuada para crear el nuevo himno de los fanáticos de Call of Duty.

¿Cuándo se estrena Call of Duty: Modern Warfare 3?

El 10 de noviembre de 2023 es el lanzamiento de Call of Duty: MW 3 en diferentes plataformas y consolas.

Cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de Call of Duty: MW 3?

