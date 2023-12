PlayStation Wrap-Up: Conoce tu resumen anual de videojuegos

De la misma forma que los wrap o resúmenes de otras plataformas, el PlayStation Wrap-Up te permite conocer cuáles fueron tus juegos favoritos en 2023.

Además, te muestra diferentes estadísticas y te dice el tipo de jugador que eres, ya sea que tengas una PlayStation 5 o una PlayStation 4.

Todo sobre el PlayStation Wrap-Up 2023

Si quieres conocer tus estadísticas de juego, realiza lo siguiente:

1. Inicia sesión en la página oficial de PlayStation Wrap-Up.

2. Da clic en ‘Descubrámoslo’ y listo.

Enseguida verás la cantidad de juegos que has disfrutado hasta este punto de 2023, junto con tu top 5 de los títulos más jugados; el tiempo que les dedicaste, los trofeos que obtuviste y tu proporción de tiempo de juego con respecto a otros.

Además, podrás conocer cuál es tu estilo de juego preferido y un resumen mensual detallado, que incluye la cantidad de sesiones que tuviste y su duración promedio; así como el total de horas que jugaste en 2023 y una descripción de tu estilo de juego en los modos multijugador.

También se te presentan algunas recomendaciones para que juegues antes de que termine el 2023.

Vale la pena recordar que estas estadísticas las puedes descargar y compartir en tus redes sociales y estarán disponibles hasta el 12 enero, por lo que aún pueden cambiar.

Además, una vez completado tu Wrap-Up desbloquearás un coleccionable de Marvel’s Spider-Man para tu vitrina del programa PlayStation Stars.

¿Qué novedades vienen para PlayStation antes de que acabe 2023?

Además de este repaso anual, este 12 de diciembre PlayStation estrenó el DLC Valhalla de God of War: Ragnarok, que está disponible de forma gratuita para quienes ya cuentan con el juego.

Esta expansión sirve como epílogo de la aventura nórdica y algunos sugieren que dará algunas pistas sobre cuál podría ser el futuro de la franquicia.

Por otro lado, el 19 de enero de 2024 se lanzará la remasterización de The Last of Us Parte 2, con mejoras gráficas y de rendimiento para PlayStation 5.

Cuéntanos, ¿cuál fue el título de PlayStation que más jugaste en 2023?

