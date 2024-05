Silent Hill Transmission podría traer estas novedades

Silent Hill no solo es un clásico en el universo de los videojuegos de terror, también se ha convertido en inspiración de películas e incluso de obras de arte.

Su historia es poderosa, quizá porque nos recuerda que el verdadero terror no proviene de fantasmas o entes, sino de la humanidad misma.

Y es que la culpa, el arrepentimiento y los traumas personales trasladan a cualquiera a lugares muy perturbadores.

Es todo eso lo que ha hecho que esta franquicia de terror psicológico siga vigente con el paso del tiempo.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la compañía de entretenimiento Konami anunció un evento especial llamado Silent Hill Transmission. Este se llevará a cabo el 30 de mayo a las 05:00 p.m. (hora centro de México).

Si bien no se sabe con exactitud cuáles serán los anuncios que veremos, lo más probable es que sea un nuevo gameplay de Silent Hill 2: remake, así como el primer vistazo de la nueva película Return to Silent Hill.

Parafraseando lo dicho por Konami a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Esta será una transmisión emocionante donde veremos nuevos avances y productos de la saga”.

Consider this your invitation letter to Silent Hill. ✉️

Tune in May 30 at 4 p.m. PDT to our SILENT HILL YouTube channel for the second installment of the #SILENTHILL Transmission where we’ll share game updates, a deeper look at the film, and new merch.#SILENTHILL pic.twitter.com/5RHc2nGUWB

— Konami (@Konami) May 27, 2024