¿’Resident Evil 9′ será un juego de mundo abierto?

By

En los últimos días, los rumores sobre el desarrollo de Resident Evil 9 como un juego de mundo abierto han inundado el Internet. Pero, ¿qué tan ciertos pueden ser?

Lee: Todo sobre la nueva serie documental de ‘Resident Evil 4’

Las posibilidades de que Resident Evil 9 sea de mundo abierto

Como sabes, aunque la franquicia de Resident Evil no siempre ha sido sinónimo de horror y supervivencia, si lo ha sido de la innovación.

Pues con cada entrega, tanto a nivel narrativo como de mecánicas; Capcom siempre ha sabido reinventar la fórmula para mantener a los jugadores al borde de sus asientos por el miedo o por la acción.

En este sentido, aunque desde hace varios años hemos visto diferentes franquicias que se han vuelto grandes referentes de los mundos abiertos; ninguna se ha enfocado por completo en el terror.

Por lo que no resulta descabellado que el siguiente paso de Resident Evil sean los mundos abiertos.

Por otra parte, en caso de ser cierto lo que dijo el insider Dusk Golem, sobre que Resident Evil 9 está siendo desarrollado con la nueva versión del motor gráfico RE Engine (el mismo que se utilizó para Dragon’s Dogma 2, Devil May Cry y Resident Evil 4: Remake) esta teoría cobraría más fuerza.

Lo anterior, debido a que gran parte del diseño del motor fue hecho para reproducir mundos abiertos.

Además, de llevarse a cabo todo esto, los gráficos y las mecánicas le darían un salto de calidad a la franquicia y una libertad sin precedentes en la exploración del universo de Resident Evil.

¿Qué podemos esperar de Resident Evil en el futuro?

En este sentido, aunque Capcom no ha confirmado oficialmente estos planes, Resident Evil ha demostrado ser capaz de reinventarse e inspirar a franquicias como Alan Wake, Dead Space y The Evil Within.

Por lo tanto, los fans pueden estar seguros de que el futuro de la franquicia se encuentra en buenas manos y que, aún quedan muchas historias por contar:

En un mundo lleno de virus y plagas que a través de sus protagonistas; nos enseña que sin importar las circunstancias, siempre vale la pena intentar hacer del mundo un lugar mejor.

En resumen, con el estreno de Resident Evil 9 cada vez más cerca, todo apunta a que 2025 (año en podría llegar a todas las consolas) volverá a ser un gran año para la historia de los videojuegos que verá la llegada de este título, junto con GTA VI.

Mientras tanto, recuerda que puedes encontrar tus próximos videojuegos favoritos en Claro gaming, un portal donde puedes encontrar los mejores títulos, eventos y promociones como los Paquetes Call of Duty Mobile con 2 horas de Internet ilimitado + recompensas por $30 o $99 pesos con cargo a tu línea Telcel.

#TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te gustaría que Resident Evil 9 fuera un videojuego de mundo abierto?

Lee: HALO: Temporada 2

Ahora ve: