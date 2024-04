¿Qué significa la llegada del chatbot de Xbox con inteligencia artificial?

By

Microsoft ha comenzado a probar un nuevo chatbot de Xbox con IA que puede resolver problemas, responder preguntas e incluso procesar reembolsos.

¿Cómo funciona el nuevo chatbot de Xbox?

Según The Verge, funciona de la misma manera que otros, como TelcelBot. Este chatbot comienza preguntando a los jugadores “¿Cómo puedo ayudarte hoy?” y puede responder a preguntas sobre tu consola, juegos, suscripciones y mucho más.

Incluso puede procesar reembolsos de juegos directamente desde el sitio web de soporte.

De acuerdo con Microsoft, el agente virtual de soporte de Xbox, por el momento, solo es un prototipo interno con el que puedes consultar temas de ayuda, con voz o texto, utilizando lenguaje natural.

Si bien esto no es impresionante, lo que hace especial a este desarrollo es que se trata de la primera fase de los planes de Xbox para implementar la IA en sus diferentes plataformas y desarrollos de software y dispositivos.

Esto incluye experimentos con artes generados por IA, aumento en la calidad gráfica, pruebas de juegos y desarrollo de PNJ (personajes no jugables).

Además, Microsoft también está considerando la creación de copilotos impulsados por IA para tareas de seguridad y moderación en las partidas multijugador. E incluso, está buscando cómo podría agregar a estos asistentes a los juegos, para que proporcionen ayuda en tiempo real.

¿Cuándo estarán disponibles las novedades de Xbox con IA?

Según The Verge, los empleados de Xbox no han reconocido que están trabajando en la implementación de la IA en su división Microsoft Gaming. Pero todo apunta a que tienen la mira puesta en el desarrollo de la IA dentro de los juegos.

No obstante, hasta que no terminen de entrar en vigor las leyes sobre la inteligencia artificial en todo el mundo, no veremos todo el potencial de esta tecnología.

Cuéntanos, ¿cómo crees que serán los juegos de Xbox con una IA más avanzada?

