Proteus, el nuevo control de Xbox con más de 100 configuraciones

Aunque con cada generación de videojuegos, un gran número de personas podemos disfrutar de mejores gráficos y controles. A menudo olvidamos que no todos pueden seguirnos el ritmo, debido a barreras que parecen insuperables.

Por eso, Microsoft y ByoWave trabajaron juntos para crear una solución: el control Proteus; un dispositivo que no solo es un avance tecnológico, sino también es una muestra de que los videojuegos deben ser accesibles.

Lee: ¿Habrá un videojuego de peleas con ‘Las Chicas Superpoderosas’?

Proteus cuenta con diferentes cubos modulares y placas frontales intercambiables. Es decir, es como una gran pieza de Lego que puedes armar y desarmar según tus preferencias.

Ofreciendo así una personalización sin precedentes, que le permite a los jugadores con alguna discapacidad, diseñar un mando que se adapte a sus necesidades.

Esto es posible, gracias a que se pueden construir más de 100 configuraciones diferentes, con las que todos pueden experimentar los juegos, de una manera que antes era imposible.

Microsoft announces the Proteus Controller, a gamepad for Xbox gamers with disabilities.

Ships this fall for $299 as a modular video game controller kit. Up for preorder for $255 while supplies last (15% off) https://t.co/wOkO6J9Ypu

https://t.co/JVevYpWKgH pic.twitter.com/K5Rej5vXuQ

— Wario64 (@Wario64) May 15, 2024