¿Por qué jugar el ‘remake’ de ‘Prince of Persia’ en tiempos de ‘Assassin’s Creed’?

Luego de un fin de semana lleno de anuncios importantes, por fin se dio a conocer que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time llegará en 2026. Un título que aunque fue lanzado en 2003, sigue influenciando los videojuegos hasta nuestros tiempos.

Sin embargo, el anuncio de su regreso nos ha hecho preguntarnos por qué deberíamos volver a Las arenas del tiempo cuando Assassin’s Creed constantemente es uno de los lanzamientos más esperados.

La respuesta es sencilla. A continuación te contamos.

El juego que hizo posible los viajes en el tiempo

A diferencia de Assassin’s Creed, Prince of Persia no ofrece una abrumadora libertad, sino que permite conocer la historia de Dastan, quien regresa en el tiempo para intentar reparar el daño que él y otros causaron en el pasado.

En este sentido, el remake mantiene la esencia del juego original mientras se adapta a los gráficos y las mecánicas de última generación.

Tras varios años en desarrollo, este juego se convirtió en una muestra del compromiso de Ubisoft con la calidad e innovación, lo que en su momento sentó las bases del primer juego de los icónicos asesinos.

Por si no lo sabías, Assassin’s Creed estaba planeado originalmente para ser una secuela del juego Prince of Persia: The Sands of Time.

En dicha secuela no solo íbamos a tener el control del príncipe Dastan, sino que también controlaríamos a una asesina. Además, se contemplaba la posibilidad de experimentar el juego desde una perspectiva en primera persona.

Sobra decir que ambas ideas nunca se desarrollaron dentro la saga de Prince of Persia.

Sin embargo, ahora se verán materializadas tanto en Assassin’s Creed: Shadows, donde encarnamos a una shinobi llamada Naoe, como en Assassin’s Creed Nexus VR, un título en primera persona.

Por todo esto podemos decir que vale la pena regresar al título que hizo posible que nos reconectáramos con las civilizaciones del pasado, las cuales, a través de Assassin’s Creed, nos siguen inspirando.

