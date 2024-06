¿Por qué está bien que ‘Elden Ring: Shadow of the Erdtree’ sea tan difícil?

By

Si conoces la saga Dark Souls, es probable que la “baja dificultad” de Elden Ring te haya tomado por sorpresa.

Contra todo pronóstico, el DLC Shadow of the Erdtree no solo es más complicado que el juego base, sino que nos recuerda que las historias de Hidetaka Miyazaki, aunque frustrantes, tienen un propósito más profundo.

Un título a la altura de los Souls

Por si no lo sabías, durante el Summer Game Fest, Miyazaki reveló a The Verge que Erdtree era por mucho “el más grande de los DLC desarrollados por FromSoftware”.

Con más de 30 horas de juego, nuevas áreas y detalles, este título nos vuelve a sumergir en un mundo lleno de secretos y peligros que —según algunos— más allá de ser una expansión, se trata de un juego independiente.

Esto en parte porque termina la historia que parece haber salido del universo de Game of Thrones; pero también porque plantea un nuevo desafío, y hasta quienes dominan los Souls pondrán a prueba su paciencia y habilidades.

Es decir, a diferencia del juego base, en el que los jugadores podían “esquivar” la dificultad usando nuevas habilidades y poderes, en Elden Ring: Shadow of the Erdtree los artículos para mejorar son más escasos y los bosses son más poderosos.

Pero esto no es accidental, pues tal como ha dicho Miyazaki, la intención de hacer que sus juegos se sientan tan difíciles es que cada jugador aprenda sus propias lecciones, forje su propio camino y encuentre mejoras que le ayuden a balancear esta dificultad.

Por eso, aunque cada batalla perdida puede generar frustración, también puede ser una lección que nos prepare para el siguiente desafío.

La enseñanza en la dificultad

Si bien es cierto que con cada lanzamiento de FromSoftware diseñado por Miyazaki surge la conversación de si sus juegos deberían tener un modo fácil, la mayoría de los jugadores de esta saga están de acuerdo en que su esencia debe mantenerse.

Pues aunque para la mayoría pueden ser solo videojuegos, hay para quienes ha sido una forma de aprender a perseverar y adaptarse; tanto al mundo de los videojuegos como a la vida real.

Por lo tanto, quizá la forma correcta de ver la nueva dificultad del DLC no sea como algo malo, sino más bien como una oportunidad para aprender y mejorar.

Esto demuestra que sus desarrolladores estaban en lo cierto cuando confiaron en nuestras capacidades para superar estos desafíos.

Así que si te preguntas por qué Shadow of the Erdtree debe ser tan complicado, la respuesta es porque nos enseña que en la vida y en los juegos hay que enfrentar los retos con paciencia y voluntad hasta superarlos.

Cuéntanos, ¿ya comenzaste a jugar el DLC?

