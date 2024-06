Nintendo Direct 2024: estos son los títulos más esperados que acaban de presentar

Aunque desde hace meses sabíamos que no se presentaría la Nintendo Switch 2 en este evento, en poco más de 40 minutos, el Nintendo Direct 2024 logró ilusionar al mundo gamer con los nuevos títulos que muy pronto llegarán a las consolas.

A continuación te dejamos los detalles, fechas de lanzamiento y los tráileres que se presentaron.

Los 10 videojuegos más destacados del evento

1. Mario & Luigi: Brothership

Mario y Luigi vuelven a reunirse nuevamente en este videojuego de una franquicia que no había tenido novedades en casi 10 años y que tiene las mismas mecánicas arcade que sus predecesores.

Disponible el 7 de noviembre de 2024.

2. Fantasian Neo Dimension

Este título fue desarrollado por el creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Tendrá mecánicas de RPG por turnos, en el que deberás enfrentar a un enemigo que quiere destruir a la humanidad.

Disponible antes de que acabe 2024.

3. Hello Kitty Island Adventure

Este título, originalmente disponible solo para smartphones, es una especie de Animal Crossing: New Horizons en el que podrás crear, cuidar y explorar el mundo de Hello Kitty.

Disponible en 2025.

4. Stray

Aunque este título no es nuevo, desde su lanzamiento en 2022, se ha convertido en uno de los mejores juegos de animales en tercera persona de la historia. En él eres un gatito perdido que debe regresar a casa.

Disponible a finales de 2024.

5. Funko Fusion

Desarrollado por el estudio 10:10 Games Limited, este es uno de los títulos más esperados de los últimos años.

Aquí podrás controlar a tus funkos preferidos en un juego con mecánicas de acción y aventura en tercera persona, dentro de escenarios ambientados en tus series y películas favoritas.

Disponible el 13 de septiembre de 2024.

6. Luigi’s Mansion 2

Este es un remake del Luigi’s Mansion 2 lanzado en el 2013. Pero ahora tendrá gráficos mejorados para que te conviertas en uno de los cazafantasmas más famosos de los videojuegos en alta definición.

Disponible el 27 de junio de 2024.

7. Metal Slug Attack Reloaded

Este título es un juego de estrategia, en el cual podrás crear tu propio ejército y enfrentarte con enemigos de todo el mundo.

Ya disponible.

8. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

¿Te gustaban los juegos de Marvel vs. Capcom? Te encantará saber que esta es una recopilación de los siete juegos de la saga, que por primera vez se reúnen en una colección.

Sin fecha de lanzamiento confirmada.

9. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Esta fue una de las sorpresas del evento, pues se trata de la primera vez en que la protagonista de The Legend of Zelda será la propia princesa Zelda en una aventura 2D con la misma estética de The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Disponible el 26 de septiembre de 2024.

10. Metroid Prime 4: Beyond

Por último, el anuncio que se llevó todo el evento fue el Metroid Prime 4: Beyond. Un título que el mundo entero lleva esperando ¡desde hace 17 años! Lo mejor es que, tras varios retrasos en el desarrollo, finalmente está por llegar gracias al trabajo de Retro Studios.

Disponible en 2025.

Cuéntanos, ¿cuál de todos estos lanzamientos del Nintendo Direct 2024 te emociona más?

